Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass Spieler von Final Fantasy XIV Online ab heute zur Rückkehr des Sternenlichtfests eingeladen sind. Das jährliche, festliche Spektakel steht bis Montag, den 31. Dezember zur Verfügung und ermutigt alle Teilnehmer, ihre Stimmen zum Gesang zu erheben!

Final Fantasy XIV – Sternenlichtfest ermöglicht zahlreiche Belohnungen

Die traditionelle Ishgarder Chormusik sieht sich mit einigen Problemen konfrontiert, als ihr die Sänger ausgehen. Die Zeit ist knapp und Optionen rar gesät … Seid ihr als Spieler der Situation gewachsen?

Belohnungen für eine Teilnahme am Event beinhalten:

Chor-Kostümset: Ein Hut, eine Robe und Schuhe als Belohnung für den Abschluss des Auftrags.

Ein Hut, eine Robe und Schuhe als Belohnung für den Abschluss des Auftrags. Schneeweißes Sternenlichtbäumchen: Schmücke dein Heim mit diesem edlen Nadelbaum.

Schmücke dein Heim mit diesem edlen Nadelbaum. Sternenlicht-Donuts: Festliches Gebäck, denn nichts sagt Feier wie ein Futterkoma.

Festliches Gebäck, denn nichts sagt Feier wie ein Futterkoma. Sternenlicht-Schneemann: Ein frostiger Freund, der auch in deinem Heim nicht wegschmilzt.

Ein frostiger Freund, der auch in deinem Heim nicht wegschmilzt. Haufen geöffneter Geschenkpakete: Die Überbleibsel vieler, fröhlicher Sternenlicht-Überraschungen.

Die Überbleibsel vieler, fröhlicher Sternenlicht-Überraschungen. Notenrolle von „Starlight, Starbright“: Damit du das ganze Jahr in Feiertagslaune bist.

Am Ende der Woche möchte Square Enix brandneue Details zum bevorstehenden Patch 4.5: A Requiem for Heroes veröffentlichten. Im nächsten Brief des Produzenten – LIVE am 21. Dezember um 12 Uhr deutscher Zeit erhalten Spieler zudem viele neue Informationen sowie einen ersten Blick auf den Trailer zum bevorstehenden Inhalt.

Die neue Erweiterung Shadowbringers wurde letzten Monat angekündigt und soll laut Square Enix bei ihrem Release im Sommer 2019 eine Vielfalt neuer Inhalte mit sich bringen. Darunter zählen unter anderem ein neues spielbares Volk, mehrere neue Jobs, eine angehobene Stufenbegrenzung, weitläufige neue Gebiete, Anpassungen am Kampfsystem sowie eine Auswahl an neuen Inhalten für Kämpfer, Handwerker und Sammler.

Weitere Informationen zu Shadowbringers sollen auf dem Fan-Festival in Paris am 2. und 3. Februar 2019 sowie auf dem Fan-Festival in Tokyo am 23. und 24. März 2019 bekannt gegeben werden. Alle Fan-Festivals kann man gratis auf dem offiziellen Final Fantasy XIV Twitch-Kanal verfolgen.

Mit weltweit über 14 Millionen Spielern lässt sich festhalten, dass Final Fantassy XIV weiterhin das Versprechen erfüllt, der Online-Welt das Beste Final Fantasy-Erlebnis zu bieten. Das MMO feierte vor Kurzem sein fünftes Jubiläum und fügt der sich stets wachsenden Spielewelt stets neue Abenteurer hinzu.