Final Fantasy XIV Online nimmt als Teil eines Umzugswagens an der Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras-Parade teil.

Final Fantasy XIV – Große Vorfreude

Die australische Sydney Gaymer-Gemeinde hat 2600 Mitglieder. Diese finden sich mit Spielern von Final Fantasy XVI Online in der Region für die Gemeinschaftsarbeit zusammen. Gemeinsam wollen sie einen einzigartigen und aufregenden Umzugswagen unter dem Titel „Realms United“ schaffen.

„Sydney Gaymers ist begeistert, mit Final Fantasy XIV Online am Umzugswagen für 2019 ‚Realms United‘ zusammenzuarbeiten. Es bedeutet uns sehr viel, direkte Unterstützung, Bestätigung und Anerkennung von einer Größe der Industrie zu erhalten. Nicht nur das, sondern von einem Spiel unterstützt zu werden, in dem so viele der Werte unserer Community repräsentiert werden. Die Final Fantasy XIV Online-Community diskriminiert nicht und respektiert die Freiheiten aller sowie deren individuelle Werte gleichermaßen. Für viele LGBTQI+ Menschen bieten Online-Communities einen Ort, um sich auf eine Reise zu begeben und die eigene Identität zu erkunden. Sie erlauben es, sich zusammenzuschließen und zu feiern, und bekräftigen, dass wir nicht allein sind. Sydney Gaymers hätte sich keinen besseren Sponsor wünschen können, um unseren bisher ehrgeizigsten Umzugswagen zu gestalten”, so Peak Distapan, Veranstalter für Sydney Gaymers.

Final Fantasy XIV – Zusammenarbeit mit Sydney Gaymers

„Diese Partnerschaft hätte ohne die Bemühungen unserer Community nicht verwirklicht werden können. Als FFXIV an der PAX Australia teilnahm, bereiteten uns die FFXIV-Spieler in Australien einen herzlichen Empfang und boten uns ihre vollste Unterstützung. Dies führte dazu, dass unsere Community und Sydney Gaymers sich zusammenfanden, um dieses Gemeinschaftsprojekt zu realisieren. Es macht mich wirklich sehr glücklich, dies zu sehen – als Verantwortlicher für FFXIV, aber auch als gewöhnlicher Spieler des Spiels. FFXIV ist eine alternative Welt, die online weiter wächst und erweitert wird. In dieser Welt werden Leute zu Abenteurern, bekannt als ‚Krieger des Lichts‘, und können ihre Freiheit genießen. Es würde mich sehr freuen, diese Welt Hand in Hand mit Gemeinden weltweit weiter zu gestalten”, teilte Producer und Director von Final Fantasy XIV Online, Naoki Yoshida, mit.

Der Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras besteht seit nunmehr 41 Jahren und ist ein jährliches, zweiwöchiges Festival, um die Stärke und Vielfältigkeit der LGBTQI+ Gemeinde zu feiern, mit Höhepunkt in einem Umzug durch die Stadtmitte Sydneys. Das geschäftige Spektakel bringt Sydney zum Stillstand und stellt Leben, Kultur, Gemeinschaft und Kreativität von LGBTQI+ global ins Rampenlicht. Sydney Gaymers nimmt in 2019 zum fünften Mal an der Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras-Parade teil.