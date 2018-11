0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat den zweiten Geburtstag des preisgekrönten Rollenspiels Final Fantasy XV mit neuen Inhalten und einem ersten Ausblick auf den kommenden DLC Final Fantasy XV: Episode Ardyn. Außerdem können sich Spieler auf eine besondere Kooperation mit Final Fantasy XIV Online in Form eines Events sowie eine neue, eigenständige Version von Final Fantasy XV Multiplayer Comrades freuen.

Final Fantasy XV – Neuigkeiten zum 2. Geburtstag

Episode Ardyn erscheint im März 2019 und bietet die Möglichkeit, in die Rolle des Antagonisten von Final Fantasy XV zu schlüpfen. Der DLC spielt vor den Ereignissen des Hauptspiels und thematisiert Ardyns Hintergrund in einer Geschichte über Tod und Wiedergeburt. Gleichzeitig wird eine besondere Anime-Episode mit dem Titel Episode Ardyn – Prologue veröffentlicht.



Nächsten Monat findet ein besonderes Event in Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIV Online statt, das am 13. Dezember beginnt. Alle Spieler erhalten dann ein Gratis-Update inklusive einer neuen Quest mit dem Titel „Adventurer from Another World“. In dieser Quest begibt sich Noctis auf eine Reise mit der geheimnisvollen Miqo’te Y’jhimei, die mit einem erbitterten Kampf mit Garuda aus Final Fantasy XIV Online endet. Spieler, die die Quest abschließen, erhalten als Belohnung besondere Kostüme im Final Fantasy XIV-Stil.

Am 13. Dezember erscheint zudem eine eigenständige Version von Final Fantasy XV Multiplayer: Comrades für Xbox One und PlayStation 4. Gruppen von bis zu vier Spielern nehmen bei der Mehrspieler-Action an diversen Jagd-, Wache- und Konvoi-Quests teil. Das neue Update enthält außerdem zehn neue, mächtige Bosse, die es zu besiegen gilt.

Spieler, die Final Fantasy XV Multiplayer Expansion: Comrades bereits besitzen und auf Xbox One oder PlayStation 4 weiterspielen möchten, können die neue Version nach deren Veröffentlichung am 13. Dezember herunterladen. Spieler auf PC erhalten die Comrades-Erweiterung über fortlaufende, automatische Updates.

Leider müssen wir auch bekannt geben, dass die zuvor angekündigten DLC-Episoden mit den Charakteren Aranea, Lunafreya und Noctis nicht fertiggestellt werden können. Die Reise endet nächstes Jahr mit der Veröffentlichung von Episode Ardyn. Die Entwickler von Final Fantasy XV möchten sich bei allen Spielern bedanken, die Teil dieser Reise waren und werden diese Erlebnisse bis zum Ende mit den Fans feiern.