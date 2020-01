Final Kombat 2020 – Ehrengäste und Details veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios und Intersport haben bekannt gegeben, dass beim Finale der Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, Final Kombat 2020, Todd McFarlane (Erfinder von Spawn und Creative Director/CEO von McFarlane Toys), Keith David (Synchronsprecher von Spawn in Mortal Kombat 11), Cary-Hiroyuki Tagawa (Synchronsprecherin von Shang Tsung in Mortal Kombat 11) und Ed Boon (Creative Director von NetherRealm Studios und Co-Creator von Mortal Kombat) als Ehrengäste mit dabei sind. Im Rahmen des Haupt-Events dieses eSports-Programms können die Teilnehmer beim Final Kombat 2020 auch einen ersten Blick auf den offiziellen Mortal Kombat 11 Gameplay-Trailer von Spawn sowie weitere Inhalte und Aktivitäten vor Ort werfen.

Final Kombat 2020 findet am 8. März im historischen Theater Park West in Chicago statt und bringt die sechzehn besten Spieler von Mortal Kombat 11 aus der ganzen Welt zusammen, darunter die Gewinner des regulären Saisonturniers aus Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Australien und dem Nahen Osten sowie einen Finalisten des „Letzte Chance“-Qualifikationsturniers, das am 7. März in der Ignite Gaming Lounge in Skokie, Illinois, abgehalten wird. Alle sechzehn Teilnehmer kämpfen dann beim Final Kombat um ihren Anteil des Preisgeldes in Höhe von 100.000 $.Tickets für Final Kombat 2020 könnt ihr auf dieser Seite bestellen.

Final Kombat 2020 wird außerdem weltweit auf allen Kanälen von Mortal Kombat 11 live ausgestrahlt, darunter Twitch (NetherRealm), YouTube (Mortal Kombat), Mixer (NetherRealm), Twitter (@MortalKombat), Facebook (@MortalKombat) und Steam (Mortal Kombat 11).

Im Folgenden ist eine Liste aller Teilnehmer des Final Kombat 2020 sowie eine Liste der Ehrengäste und geplanten Aktivitäten.

Teilnehmer am Final Kombat 2020:

SonicFox (USA)

BC Dragon (USA)

CGL NinjaKilla_212 (USA)

NASR Tekken Master (Bahrain)

PXP A F0xy Grampa (UK)

AF DizzyTT (UK)

UYU Deoxys (USA)

PG Hayatei (Kanada)

UYU Rewind (USA)

END Scar (USA)

CGL Tweedy (USA)

Noble Semij (USA)

LOK Nivek (Griechenland)

D2-Stabs (Kanada)

Konqueror249 (Brasilien)

Sieger des „Letzte Chance“-Qualifikationsturniers (Entscheidung am 7. März)

Geplante Aktivitäten: