SEGA kündigt heute Fist of the North Star: Lost Paradise an und veröffentlicht einen ersten Trailer zu dem intensiven Action-Adventure-JRPG. Fist of the North Star: Lost Paradise erscheint am 2. Oktober 2018 für die PlayStation 4.

Fist of the North Star: Lost Paradise – Intensives Action-Adventure-JRPG

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Kenshiro, während sie durch ein alternatives Universum der original Handlung schreiten. Das post-apokalyptische Ödland kann mit einem anpassbaren Buggy erforscht werden. Zudem können sich die Spieler mit den Hokuto Shinken-Kampftechniken auseinandersetzen. First of the North Star: Lost Paradise kann ab sofort vorbestellt werden.

Wie man es vom Studio Ryu Ga Gotoku erwartet, ist die Welt von Lost Paradise reich gefüllt mit zahlreichen Nebenmissionen sowie einer Sammlung kurzweiliger Mini-Games. Von Buggy Rennen über die auf Rhythmus basierten Hokuto Shinken-Techniken, bis hin zum Management eines Nachtclubs und noch vielem mehr, gibt es eine Menge Abenteuer abseits der Hauptstory. Kämpfe und Charakter-Fortschritt spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in Lost Paradise. Kenshiro nutzt im Kampf klassische Hokuto-Shinken-Techniken, die jeweils durch Erfahrungs-Punkte freigeschaltet werden.

Fist of the North Star: Lost Paradise – Features