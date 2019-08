Footbal Manager 2020 – Neuer Teil erscheint im November 2019

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Football Manager 2020. Fußball ist ein Spiel, zu dem es zahlreiche und vielfältige Meinungen gibt. Von der Team-Auswahl zu Transfers und Taktiken – jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, um den Ball auf dem Platz ins Netz und den Verein in der Saison an die Tabellenspitze zu bringen. Sports Interactive und SEGA geben Nachwuchs-Managern die Chance, ihre Einschätzungen auf die Probe zu stellen. Sie kündigen hierzu an, dass der Football Manager 2020 bereits Anfang November 2019 im Handel erscheint.

Football Manager 2020 – Neuer Teil erscheint im November 2019

Mit dem Football Manager 2020 erhalten Spieler die Chance, die Kontrolle über ihren eigenen Favoriten-Club zu übernehmen, das Schicksal ihres Teams zu bestimmen und alle Entscheidungen selber zu treffen – so wie echte Manager, die ihre Teams entwickeln und stets versuchen, mit ihrem Club dauerhaft erfolgreich zu sein.

Sports Interactive und SEGA haben heute einen ersten Trailer zum Spiel veröffentlicht. Der Trailer macht bei uns in der Redaktion schon Lust auf den vollen Funktionsumfang des Football Manager 2020. Was der Football Manager 2020 noch zu bieten hat, soll in den nachfolgenden Wochen bekannt gegeben werden.