For Honor – Blutmond geht für die Rückkehr der Anderwelt auf

Ubisoft hat die Rückkehr der Anderwelt angekündigt. Dabei handelt es sich um das spezielle Halloween-Event in For Honor. Das Halloween-Event ist für die Playstation 4, Xbox One und Windows PC verfügbar. Das Ganze startet am 25. Oktober und ist bis zum 8. November verfügbar. Das neue Event bringt Spielern schaurige Überraschungen. Darunter zählt unter anderem die Rückkehr des Spielmodus Endloser Marsch. Außerdem können Spieler auf neue wöchentliche Arcade-Quests freuen. Zudem erwartet den Spielern spezielle Community-Herausforderungen mit exklusiver Halloween-Beute und Waffen.

For Honor – Der Blutmond geht für die Rückkehr der Anderwelt auf

Endloser Marsch:

Skelette haben in Endloser Marsch, einer gruseligen Variation des 4-gegen-4-Herrschaftsmodus, erneut das Schlachtfeld übernommen und verursachen brutale Schäden. Temporäre Punkte erhalten die Spieler für das Erobern von Zonen, permanente Punkte hingegen für das Töten von Skelett-Kriegern und feindlichen Spielern. Genau wie im Modus Herrschaft, müssen die Spieler 1.000 Punkte erreichen und alle vier feindlichen Spieler besiegen, um das Spiel zu gewinnen.

Exklusive wöchentliche Arcade-Quests:

Mit der Einführung des Schnellspielmodus-PvE-Arcade in der Erweiterung Marching Fire™ bringt Rückkehr der Anderwelt brandneue wöchentliche Arcade-Quests, die speziell für dieses Halloween-Event entwickelt wurden. Die Spieler begeben sich auf gruselige Missionen und bekämpfen Skelette und tödliche Schamanen für exklusive Belohnungen.

Thematische Community-Befehle:

Welche Fraktion wird den Endlosen Marsch überleben? Während des Events gibt es im Wechsel vier verschiedene, fraktionsbasierte Community-Befehle. Mit jeder Herausforderung erhalten Spieler für absolvierte kombinierte Ziele innerhalb der Fraktion 1.000 Stahl + zwei Truhen für den ersten Platz. Der zweite Platz gewinnt 500 Stahl + eine Truhe und der dritte Platz 500 Stahl. Die neuesten Community-Befehle sind direkt im Spiel zu finden.

For Honor – Exklusive Beute und Waffen

Rückkehr der Anderwelt bringt den Spielern gruselige Belohnungen rund um das Thema Halloween. Sie können jeden ihrer Helden, einschließlich der neuen Wu Lin-Helden, mit neuen mystischen Outfits anpassen. Hierzu gehören brandneue Masken, die die Spieler in dämonische Versionen ihrer selbst verwandeln werden. Die Outfits werden in der ersten Woche der Veranstaltung zu einem reduzierten Preis von 15.000 Stahl pro Held erhältlich sein. Zusätzlich sind kosmetische Gegenstände im Halloween-Thema, Waffen und der neue Mondscheinsonate-Effekt exklusiv während des Events verfügbar. Diese Gegenstände sind ebenso im Arcade-Modus enthalten.

Das Rückkehr der Anderwelt-Halloween-Event schließt sich der kürzlich veröffentlichten Marching Fire-Erweiterung an, die auf mehr als eineinhalb Jahren kontinuierliche Unterstützung und Verbesserungen nach dem Start seit Februar 2017 aufbaut. Die Erweiterung bringt den Titel für aktuelle und neue Spieler mit dem bisher größten Update, darunter die Einführung der Wu Lin-Fraktion, den Sturm-Modus, den neuen PvE-Schnellspielmodus, Arcade, verbesserte Texturen im Spiel, ein überarbeitetes Beleuchtungssystem und mehrere Verbesserungen des Spiels. For Honor wird 2019 mit Year of the Harbinger neue Inhalte und Events erhalten.