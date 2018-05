Ubisoft hat Season 6 For Honor Hero’s March sowie ein neues Event, das Kriegerritual, für alle Plattformen vorgestellt. Die Season 6 ist am 17. Mai um 18:00 Uhr (MESZ) auf PS4, Xbox One und PC gestartet. For Honor-Neueinsteiger konnten bereits einen Vorgecshmack auf das Spiel vor Season 6 bekommen. Das erste Gratis-Wochenende lief vom 3. Mai bis zum 6. Mai und war auf allen Plattformen verfügbar. Zudem konnten Spieler ihre Reise nach dem Gratis-Wochenende beim Kauf des Spiels fortsetzen sowie ihre Fortschritte behalten und das Spiel mit bis zu 67 Prozent Rabatt erwerben.



For Honor Hero’s March – Start der Season 6

Dem Trend ihres Vorgängers folgend, konzentriert sich Season 6 weiterhin auf die Verbesserung der Spielerfahrung mit wichtigen Updates für die Helden Friedenshüter und Orochi. Season 6 bringt außerdem neue Inhalte mit einer neuen Karte und neuen Helden-Anpassungen.

Zeitgleich beginnt mit Season 6 von For Honor vom 17.-31. Mai das neue Event: Das Kriegerritual. Darin werden Spieler die Tapferkeit vergangener Helden ehren und ihren Platz unter den heutigen Helden einnehmen. Alles innerhalb eines neuen, limitierten 4v4-Spielmodus, dem Karussell des Todes. Spieler bekommen in diesem saisonalen Event außerdem die Möglichkeit, besondere Event-Gegenstände wie Ornamente, Schlacht-Monturen, Effekte oder Waffensets zu ergattern.

For Honor Season 6 – Alle Features im Überblick

Neue Karte

Eine neue Karte, Brückenkopf, wird das Schlachtfeld erweitern. Brückenkopf wird für euch gratis und in allen Multiplayer-Modi außer Tribut verfügbar sein. Einst eine mächtige Festung der Einsamkeit und Ruhe, bleibt sie von Weitem ein malerischer Anblick und ist eine prädestinierte Hochburg für jede Armee.

Helden-Überarbeitung

Im Zuge des Season 5-Helden-Updates und dank des positiven Feedbacks der Spieler wird For Honor die aktuelle Helden-Aufstellung weiterhin verbessern und aufeinander abstimmen. Zudem erhalten in Season 6 zwei neue Helden, Orochi und Friedenshüter wichtige Gameplay-Updates. Außerdem werden die Helden in Zukunft ähnliche Updates erhalten, da das Entwicklerteam die Spiel-Anpassung an erste Stelle gesetzt hat.

Neue Aussehensvarianten

Diese neue Funktion ermöglicht es euch, alle erhaltenen Ausrüstungsgrafiken zu verfolgen und sie in einem separaten Spielmenü auf jede Ausrüstung anzuwenden. Dies wird das Horten von Ausrüstung reduzieren, weil ihr einfach die Grafik in eurem Inventar behält.