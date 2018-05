Ubisoft hat bekannt, gegeben dass For Honor Season 6, Hero’s March, am 17. Mai auf aktuellen Konsolen und PC erscheinen wird. Hero’s March wird als kostenloses Update erscheinen und unter anderem eine brandneue Karte, große Helden-Überarbeitungen und ein neues Aussehensvarianten-Feature veröffentlichen. For Honor-Neueinsteiger konnten bereits einen Vorgecshmack auf das Spiel vor Season 6 bekommen. Das erste Gratis-Wochenende lief vom 3. Mai bis zum 6. Mai und war auf allen Plattformen verfügbar. Zudem konnten Spieler ihre Reise nach dem Gratis-Wochenende beim Kauf des Spiels fortsetzen sowie ihre Fortschritte behalten und das Spiel mit bis zu 67 Prozent Rabatt erwerben.

For Honor Season 6 – Alle Features im Überblick

Neue Karte

Eine neue Karte, Brückenkopf, wird das Schlachtfeld erweitern. Brückenkopf wird für euch kostenlos und in allen Multiplayer-Modi außer Tribut verfügbar sein. Einst eine mächtige Festung der Einsamkeit und Ruhe, bleibt sie von Weitem ein malerischer Anblick und ist eine prädestinierte Hochburg für jede Armee.

Helden-Überarbeitung

Im Zuge des Season 5-Helden-Updates und dank des positiven Feedbacks der Spieler wird For Honor die aktuelle Helden-Aufstellung weiterhin verbessern und aufeinander abstimmen. Zudem erhalten in Season 6 zwei neue Helden, Orochi und Friedenshüter wichtige Gameplay-Updates. Außerdem werden die Helden in Zukunft ähnliche Updates erhalten, da das Entwicklerteam die Spiel-Anpassung an erste Stelle gesetzt hat.

Neue Aussehensvarianten

Diese neue Funktion ermöglicht es euch, alle erhaltenen Ausrüstungsgrafiken zu verfolgen und sie in einem separaten Spielmenü auf jede Ausrüstung anzuwenden. Dies wird das Horten von Ausrüstung reduzieren, weil ihr einfach die Grafik in eurem Inventar behält.

„Wir freuen uns, dass die Spieler positiv auf unsere jüngsten For Honor-Updates reagieren, die die Einführung von dedizierten Servern und umfangreiche Änderungen bei der Helden-Anpassung sowie neue Einstiegs-Funktionen beinhalten“, sagte Roman Campos-Oriola, Creative Director von For Honor. „Neben der Verbesserung des Spielerlebnisses arbeiten wir auch an neuen Inhalten, einschließlich brandneuer Helden. Während der E3 2018 werden wir mehr Details bekannt geben!“

Ubisoft hat bereits zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen vorgenommen. Hierzu zählt die Einführung des komplett neuen Trainingsmodus, der Implementierung dedizierter Server und anderer Updates, die das Spielerlebnis deutlich verbessert haben. Dadurch hat sich das For Honor-Team dem Ziel verschrieben, das Spiel stabiler, zugänglicher und interessanter für alle Spieler zu machen. Mehr Informationen über die Vision des Entwicklungsteams für Season 6 gibt es unter folgendem Link.