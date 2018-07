Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Season VII: Storm and Fury von For Honor für die Playstation 4, Xbox One und PC am 2. August erscheint. Als kostenloses Update setzt Season VII: Storm and Fury die Einarbeitung des Community-Feedbacks weiter um und bringt unter anderem eine brandneue Karte, Helden-Updates sowie ein aktualisiertes Rangsystem heraus. Neueinsteiger auf Xbox One, die eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft besitzen, können For Honor im Rahmen des Games with Gold ab dem 16. August herunterladen.

For Honor – Storm and Fury bringt neue Inhalte

Neue Karte: Eine neue Karte, Abgelegener Wehrturm, wird das Schlachtfeld erweitern. Einst war es der von Wasser umgebene Rückzugsort eines frommen Herrn. Heute ist es ein umstrittener Außenposten. Abgelegener Wehrturm wird in den Spielmodi Tribut, Scharmützel, Vernichtung, Handgemenge und Duell verfügbar sein.

Helden-Updates: Im Zuge der jüngsten Helden-Updates und des Feedbacks der Spieler wird For Honor das aktuelle Roster weiter verbessern und ausbalancieren. Außerdem erhalten zwei der Helden, Wächter und Walküre wichtige Gameplay-Updates. Dadurch vebessert sich die Vielseitigkeit und Effizienz ihrer jeweiligen Kampftechniken.

Im Zuge der jüngsten Helden-Updates und des Feedbacks der Spieler wird For Honor das aktuelle Roster weiter verbessern und ausbalancieren. Außerdem erhalten zwei der Helden, Wächter und Walküre wichtige Gameplay-Updates. Dadurch vebessert sich die Vielseitigkeit und Effizienz ihrer jeweiligen Kampftechniken. Rangsystem-Updates: Wir begrüßen zwei neue Ränge im Rangsystem, Meister und Großmeister, reserviert für die besten Krieger. Die Spieler können nun ihren Fortschritt in der neuen Bestenliste verfolgen. Um die Community auf die neuen Bestenlisten und Meister-Ligen zu konzentrieren, können die Spieler Ranglisten-Duell-Matches außerhalb von Turnieren beitreten. Turniere starten stattdessen rotierend, beginnend am Wochenende.

Für alle Neugierigen gibt es mehr Details zu For Honor Season VII: Storm and Fury am 2. August um 21:00 Uhr (MEZ) auf Twitch.