Ubisoft hat bekannt gegeben, dass For Honor auch in Year 3 weitere Inhaltsupdates erhalten wird. Die Inhalte für das kommende Jahr umfassen unter anderem vier neue Helden und neue Karten. Außerdem können sich Spieler auf regelmäßige Updates der Spielbalance freuen. Zudem plant Ubisoft mehrere saisonale Events, die den Spielern neue Möglichkeiten bieten, For Honor zu genießen.

For Honor – Year of the Harbinger startet Ende Januar

Year of the Harbinger beginnt offiziell am 31. Januar mit der neuen Saison Vortiger, die einen neuen, noch nicht angekündigten Helden sowie eine neue Karte beinhalten wird. Weitere Einzelheiten zu den Year-3-Inhalten und Details zu den saisonalen Events will Ubisoft im Laufe des Jahres 2019 bekannt geben.

Mit dem Year-3-Pass erhalten Spieler sieben Tage vor allen anderen den sofortigen Zugriff auf die neuen Helden. Für alle anderen Spieler stehen die Helden nach diesem siebentägigen Zeitraum zur Verfügung. Man kann sie jeweils für 15.000 Stahl freischalten. Der Year-3-Pass bietet außerdem fünf Restesammler-Truhen, 30 Tage Champion-Status und einen speziellen Donnerkeil- und Schreckenseffekt, der auf alle Helden angewendet werden kann.

Neueinsteiger, die die volle Spielerfahrung erleben möchten, können die Complete Edition des Spielserwerben. Diese enthält das Hauptspiel, alle Year-1-Helden, die Marching Fire Erweiterung und den kommenden Year-3-Pass. Sowohl der Year-3-Pass als auch die For Honor Complete Edition sind ab sofort auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

For Honor blickt auf ein starkes Jahr zurück, in welchem dedizierte Server eingeführt wurden und mit Marching Fire das bisher größte Content-Update erschienen ist. Es folgten ebenfalls mehrere wichtige Updates, die auf Community-Feedback basierten. Dies alles trägt dazu bei, dass For Honor in Year 2 den Meilenstein von 15 Millionen Spielern erreichen konnte.

Mit 22 Helden, darunter die kürzlich eingeführten Helden der Wu Lin-Fraktion, sowie sieben Mehrspielermodi, einer Story-Kampagne und einem unbeschränkten PvE-Modus für die Besitzer von Marching Fire, bietet For Honor eine Vielzahl von Inhalten für diejenigen, die das Schlachtfeld stürmen wollen.