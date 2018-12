0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Forever Forest erscheint am 14. Januar exklusiv für Nintendo Switch. Es handelt sich um eine einzigartige Mischung aus Erkundung, Überleben, Action und Rollenspiel mit reduziertem, intuitiven Gameplay.

Forever Forest – Zeitloses Art-Design und abwechslungsreiches Gameplay

Ihr bekommt die Aufgabe den Wald von der Dunkelheit zu befreien. Hierzu begibt ihr euch auf eine Reise durch steinige Wüsten, heimtückische Sümpfe und unerforschte Wildnis. Zur Rettung der Welt müsst ihr clever agieren und die Früchte des Waldes nutzen. Durch die Jagd auf abwechslungsreiche Gegner lassen sich mächtige Trophäen sammeln, mit denen man den Charakter dauerhaft verbessern kann.

Forever Forest ist das Resultat einer Zusammenarbeit des in Katar beheimateten Entwicklerstudios Fictive Studio und des Berliner Mad About Pandas-Teams, die aus der bekannten Firma kunst-stoff entstanden sind. Mad about Pandas ist bereits ein alter Hase in der Indie-Szene. Es hat in den letzten zehn Jahren mehrere erfolgreiche Spiele veröffentlicht. Darunter zählt etwa The Great Jitters: Pudding Panic. Als erster Entwickler und Publisher aus Katar hat auch Fictive Studio bereits für Schlagzeilen gesorgt.

Forever Forest ist der erste Titel, der dieser Kooperation entspringt. Das Spiel richtet sich nicht nur an westliche Märkte, sondern auch an den Mittleren Osten und erscheint in zahlreichen Sprachen, darunter Arabisch, Deutsch und Englisch. Alle an Forever Forest Beteiligten sind davon überzeugt, dass solche gemeinsamen Projekte dabei helfen, das gegenseitige Verständnis und den Respekt voreinander zu stärken.

Forever Forest – Features