0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Forgotten Anne ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich. Spieler können das meisterhaft animierte Adventure dank des Handheld-Modus der Konsole nun auch unterwegs erleben.

Forgotten Anne – Ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Forgotten Anne ist ein meisterhaft animiertes Adventure. Es spielt in einer verborgenen Dimension spielt, in der all das fortbesteht, was in der menschlichen Welt verloren ging und vergessen wurde. Dazu zählen etwa einzelne Socken, abhanden gekommene Briefe oder verschwundenes Spielzeug. Es ist die Aufgabe der Vergessenen – Kreaturen, die aus verschwundenen Dingen entstanden sind – der gefangenen Anne und dem Meister Bonku zu helfen, den Weg nach Hause zu finden.

„Die Idee zu einer Version von Forgotten Anne für Nintendo Switch kam uns bereits in den Sinn, als wir diesem beeindruckenden Werk von ThroughLine Games das erste Mal begegnet sind“, erzählt Phil Elliott, Director of Indie Publishing bei Square Enix. „Wir freuen uns, diese herausragende Ode an die Welt des Anime einem Publikum zu präsentieren, das diese unserer Meinung nach wirklich zu schätzen wissen wird. Es ist wirklich eines der fantastischsten Spiele, die wir je veröffentlicht haben.“

„Es ist kein Geheimnis, dass wir Annes Geschichte so vielen Menschen wie möglich nahebringen wollen, doch die Version für Nintendo Switch hat einen besonderen Platz in unseren Herzen“, erklärt Alfred Nguyen, Creative Director und Mitbegründer von ThroughLine Games. „Nintendo und Anime sind eine so naheliegende Kombination – es war wahrscheinlich eine der einfachsten Entscheidungen unserer Karriere, das Spiel für Nintendo Switch zu veröffentlichen.“

Das Spiel ist ab sofort für Nintendo Switch mit einem Rabatt von 10 % in der ersten Woche verfügbar (9.-16. November, regulärer Preis: 19,99 €