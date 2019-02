0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Fortnite Season 8 ist ab sofort verfügbar ist – und dieses Mal können Spieler auf Schatzjagd gehen.

In der neuen Season ist ein riesiger Vulkan aufgetaucht. Auch der Gegner, der zurvor in der Festung des Eiskönigs gefangen gehalten wurde kehrt zurück. Er sorgt nun für Feuer und Verwüstung in Fortnite und seinen Inseln.

Piraten, Ninjas und eine Schiffsladung neuer Kämpfer gehen auf Schatzjagd. Sie bekämpfen sich mit Piratenkanonen um legendäre Beute zu machen. Die Wagemutigen unter ihnen werden sich mit den Vulkanschloten zu den neuen Orten Lazy Lagoon und Sunny Steps katapultieren. Spieler können viele unbekannte Gebiete entdecken und neue Geheimnisse enthüllen.

Zur neuen Season gehört natürlich auch ein neuer Battle Pass. Spieler erhalten beim Kauf des Battle Pass sofort aus- und aufrüstbare Outfits Schwarzherz und Hybrid, die sich beide steigern lassen und somit neue Stile freigeschaltet werden können.