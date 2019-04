Fortnite – Start der Qualifikationsphase des World Cups

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die Qualifikationsphase des Fortnite World Cup hat am 13. April 2019 offiziell begonnen. Das Finale findet vom 26. bis 28. Juli 2019 in New York statt. Der Fortnite World Cup bezieht nur einen Teil des Preispools von 100.000.000 Dollar für kompetitives Spielen im Jahr 2019. Dieser ist aber nicht allein auf Battle Royale beschränkt.

Qualifikationsphase des World Cups Kreativ

World Cup Kreativ besteht aus fünf verschiedenen, von Creatorn der Community entworfenen Events, wovon sich jedes auf ein neues Creative-Spiel fokussiert. Fünfzehn Teilnehmer werden schließlich ausgewählt, um beim World Cup Finale im ultimativen Creative-Turnier einen Teil des 3.000.000 Dollar großen Preistopfes zu gewinnen.

Der Weg zum World Cup Kreativ Finale beinhaltet fünf Showcase Events, die vom 29. April bis zum 7. Juni 2019 stattfinden. Jede Woche gibt es die Möglichkeit, die neueste Creative-Herausforderung auszuprobieren und den besten Clip mit einem speziellen Event-Hashtag auf YouTube hochzuladen. Anschließen sollen die Top-Einsendungen gewinnen. Die Champions der jeweiligen Wochen werden dann nach New York eingeladen, um im Fortnite World Cup Kreativ Finale anzutreten.

Den Anfang macht die erste Herausforderung, die Cizzorz kreiert hat und auch bewerten wird. Detaillierte Informationen zur ersten Aufgabe gibt es auf den Social-Media-Kanälen von Fortnite und Cizzorz. Alle zwei Wochen stehen neue Herausforderungen bereit, mit neuen Möglichkeiten, sich für das Finale zu qualifizieren.