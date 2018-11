0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der Verkaufsstart der limitierten Collector´s Edition des 16-Bit Action Jump´n Run Spiels FOX n FORESTS hat begonnen. Seit heute ist die streng limitierte Collector´s Edition zum Preis von 44,99 Euro für die PS4 und 49,99 Euro für Nintendo Switch erhältlich.

FOX n FORESTS – Limitierte Collector´s Edition ist erhältlich

Mit der erfolgreichen Crowdfunding Kampagne auf Kickstarter konnte der Entwickler Bonus Level Entertainment über 100.000 Euro einsammeln und den stylischen 2D Action Jump´n´Run Titel FOX n FORESTS zum Leben erwecken. Das im 16-Bit Gewand designte Retrogame begeisterte die Crowdfunding-Community auf Anhieb und überzeugt durch liebevoll gestaltete Retro-Grafik und Musik. In FOX n FORESTS schlüpft der Spieler in die Rolle des smarten Fuchses Rick, der sich in einem mysteriösen Wald auf die Suche nach dem Geheimnis der 5. Jahreszeit begibt. Dabei schießt, schlägt und springt er durch den Wald und bekämpft Level für Level unzählige Gegner, löst Rätsel und verändert sogar die Jahreszeiten, um Gegner zu eliminieren oder Hindernisse zu überqueren. Die gelungene Kombination aus modernem Gamedesign, cleveren Geschicklichkeitsaufgaben, fordernden Bossgegnern und nostalgischem Abenteuer verleiht dem Spiel seinen ganz besonderen Charme.

Die limitierte Collector´s Edition für die PS4 wird auf 700 Stück und für Nintendo Switch auf 1000 Stück limitiert sein. FOX n FORESTS ist zudem der erste Titel von Strictly Limited Games, der auf der Nintendo Switch erscheint und läutet damit den Jubiläumsmonat des Publishers ein, denn genau vor einem Jahr wurde der erste Titel „Tokyo 42“ veröffentlicht. Ab nächster Woche werden zudem die ebenfalls limitierten Standard Versionen von FOX n FORESTS exklusiv bei Strictly Limited Games angeboten. Die Standard Versionen werden zum Preis von 24,99 Euro für die PS4 (1700 Stück) und 29,99 Euro für Nintendo Switch (3000 Stück) verfügbar sein.