EuroVideo und die Entwickler von Bonus Level Entertainment kündigten heute den Release von FOX n FORESTS an. Das 2D-Action-Jump’n’Run mit RPG- und Puzzle-Elementen erscheint im Frühjahr 2018 für die Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Zur selben Zeit soll das Spiel auch für den PC-, Linux- und Mac-Versionen verfügbar sein.

FOX n FORESTS- Deutsches Entwicklerteam in Kooperation mit Eurovideo

Die Kooperation mit EuroVideo ermöglichte den deutschen Entwicklern von FOX n FORESTS weitere Inhalte in das Spiel zu integrieren.

„Die Partnerschaft mit EuroVideo erlaubt uns eine Reihe an Erweiterungen und Verbesserungen, sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf Detailreichtum und Balancing“, so Rupert Ochsner, CEO von Bonus Level Entertainment. „Neben mehr Gegner-Typen, mehr Musik-Tracks und Soundeffekten können wir die ursprünglich geplanten Level vergrößern und noch ausgefeiltere Jahreszeiten-Rätsel einbauen.“

FOX n FORESTS- Das 16-Bit Retro Game

FOX n FORESTS ist ein 2D Action Jump’n’Run mit RPG- und Puzzle-Elementen, bei dem man nahtlos zwischen den Jahreszeiten hin und her wechseln kann. Die Entwickler haben sich von erfolgreichen und legendären Titeln, wie Super Ghouls ’n Ghosts, Wonder Boy in Monster World, ActRaiser 2 und Serien wie Castlevania und Zelda zu dem 2D-Jump’n’Run inspirieren lassen. Dabei wird Retro-Charme mit modernem Game-Design kombiniert: Präzises, anspruchsvolles, aber zugängliches Gameplay sowie 16-Bit-Grafik und ein Chiptunes-Soundtrack machen FOX n FORESTS herausfordernd, unkompliziert und charmant.

Spieler schlüpfen in FOX n FORESTS in die Rolle von Rick, einem Fuchs mit magischer Armbrust die für Nah- und Fernkampf eingesetzt wird, sowie der Fähigkeit, die Jahreszeiten nach Belieben wechseln zu lassen. Beides muss eingesetzt werden, um Rätsel zu lösen, Hindernisse zu überwinden und riesige Bossgegner zu bezwingen.