In einer Pressemitteilung geben 11 bit studios und Headupgames ihre Zusammenarbeit und damit ihr nächstes gemeinsames Projekt bekannt. Das strategische Survival-Spiel Frostpunk wird somit auch im März im deutschsprachigen Raum erscheinen. Selbstverständlich werdet wir für euch Frostpunk unter die Lupe nehmen und zu gegebener Zeit euch mit neuen Informationen versorgen.



Frostpunk- Der Kampf um das Überleben

In einer Eis erstarrten Welt kämpfen Menschen um das Überleben. Die Menschen nutzen dampfbetriebene Technologie, um der überwältigenden Kälte zu begegnen. Als Oberhaupt der Stadt verwaltet ihr sowohl die Einwohner selbst, als auch die Infrastruktur der Gesellschaft. Hauptsächlich werdet eure taktischen Führungsfähigkeiten auf die Probe gestellt. Es liegt in eurer Hand, ob die Ethik und Moral eine Rolle bei euren Entscheidungen spielen. Gezwungenermaßen bewegt ihr euch im Zwiespalt zwischen Optimierung und Rohstoffmanagement. Es stellt sich die Frage, ob ihr in der Lage seid auch die Grundwerte einhalten zu können und eure Entscheidungen mit Empathie erfolgen. Interessant wird es sein, ob ihr euch im Verlaufe des Spiels verändert und eine andere Sichtweise bekommt. Schließlich liegt das Überleben der Menschen in eurer Hand.

Außerdem bekommt ihr den industriellen Fortschritt und die technologischen Wunder zu spüren, die im starkem Kontrast zu den politischen Spannungen stehen. Auch die extreme soziale Schichtenbildung spielt in Frostpunkt eine große Rolle. Hierbei ist der Vergleich mit unserer heutigen Welt nicht weit verfehlt.

Ihr könnt euch auf folgende Features in Frostpunk freuen: