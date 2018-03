11 bit Studios hat am heutigen Tag den neuen “Serenity”-Trailer für das Society-Survival-Game Frostpunk veröffentlicht. Weiterhin ist die Veröffentlichung für den 24. April 2018 angesetzt. Das Spiel wird auf Steam, GOG.com und im Humble Store mit der besonderen Victorian Edition erhältlich sein. Die Victorian Edition enthält das Hardcover-Artbook „New London – The Art of Frostpunk”, das verschiedene Artworks und Konzeptbilder aus Frostpunks eisigem Setting zeigt.

Frostpunk- Der beste 11-Bit-Titel aller Zeiten

Grzegorz Miechowski, Geschäftsführer von 11 bit Studios, sagt: „Wir wollten es vor Ende des ersten Quartals schaffen, aber die Veröffentlichung wurde leicht verschoben. Der Grund ist einfach – Wir brauchten diese Zeit für das finale Polishing. Das Spiel ist unserer Meinung nach der bisher beste 11-Bit-Titel. Der Production Value ist für uns immer das Wichtigste und ein fehlerfreies, sorgfältig ausgewogenes Spiel ist entscheidend, um Gamern die gewünschte Erfahrung zu bieten. This War of Mine war ein einzigartiges Spiel über moralische Entscheidungen und mit Frostpunk werden wir dies auf eine ganz neue Ebene bringen. Es stimmt, dass wir bis hierhin einige Zeit gebraucht haben, aber ich freue mich sagen zu können, dass es das wert war!”

Frostpunk- Erlebt die letzte Stadt der Welt

Das 19. Jahrhundert – Es sollte der Höhepunkt menschlicher Errungenschaften sein. Stattdessen stellte es sich als das Ende der modernen Zivilisation heraus. Als Herrscher der letzten Stadt der Welt ist es eure Aufgabe, sowohl die Bürger als auch die Infrastruktur zu verwalten. Welche Entscheidungen werdet ihr treffen, um das Überleben der Gesellschaft zu sichern? Was werden ihr machen wenn ihr an eure Belastungsgrenze getrieben werdet? Was wird aus euch in diesem Prozess?

Frostpunk bietet und fordert euch als Spieler auf: