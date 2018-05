Headup Games hat das Veröffentlichungsdatum der „Victorian Edition“ von Frostpunk, eine strategische und emotional packende Survival-Städtebausimulation angekündigt. Das Spiel wurde von 11 bit studios, den Machern von This War of Mine entwickelt. Die physische Collector’s Edition beinhaltet ein hochwertiges Hardcover-Artbook namens „New London – The Art of Frostpunk“, welches wundervoll gestaltete Artworks und Konzeptzeichnungen von Frostpunks eisigem Innenleben zeigt.

Frostpunk – Der Kampf um das Überleben

In einer Eis erstarrten Welt kämpfen Menschen um das Überleben. Die Menschen nutzen dampfbetriebene Technologie, um der überwältigenden Kälte zu begegnen. Als Oberhaupt der Stadt verwaltet ihr sowohl die Einwohner selbst, als auch die Infrastruktur der Gesellschaft. Hauptsächlich werdet eure taktischen Führungsfähigkeiten auf die Probe gestellt. Es liegt in eurer Hand, ob die Ethik und Moral eine Rolle bei euren Entscheidungen spielen. Gezwungenermaßen bewegt ihr euch im Zwiespalt zwischen Optimierung und Rohstoffmanagement. Es stellt sich die Frage, ob ihr in der Lage seid auch die Grundwerte einhalten zu können und eure Entscheidungen mit Empathie erfolgen. Interessant wird es sein, ob ihr euch im Verlaufe des Spiels verändert und eine andere Sichtweise bekommt. Schließlich liegt das Überleben der Menschen in eurer Hand.

Ihr könnt euch auf folgende Features in Frostpunk freuen: