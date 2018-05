Headup Games hat die „Victorian Edition“ von Frostpunk veröffentlicht, einer strategischen und emotional packenden Survival-Städtebausimulation. Entwickelt wurde das Spiel von 11 bit studios, die auch für This War of Mine verantwortlich zeichnen. Die physische Collector’s Edition kommt in einem schönen Sammler-Box und beinhaltet ein hochwertiges Hardcover-Artbook namens „New London – The Art of Frostpunk“, welches wundervoll gestaltete Artworks und Konzept-zeichnungen von Frostpunks eisigem Innenleben zeigt. Das Unboxing-Video zeigt die Inhalte im Detail.

Frostpunk – Der Kampf um das Überleben

In einer Eis erstarrten Welt kämpfen Menschen um das Überleben. Die Menschen nutzen dampfbetriebene Technologie, um der überwältigenden Kälte zu begegnen. Als Oberhaupt der Stadt verwaltet ihr sowohl die Einwohner selbst, als auch die Infrastruktur der Gesellschaft. Hauptsächlich werdet eure taktischen Führungsfähigkeiten auf die Probe gestellt. Es liegt in eurer Hand, ob die Ethik und Moral eine Rolle bei euren Entscheidungen spielen. Gezwungenermaßen bewegt ihr euch im Zwiespalt zwischen Optimierung und Rohstoffmanagement. Es stellt sich die Frage, ob ihr in der Lage seid auch die Grundwerte einhalten zu können und eure Entscheidungen mit Empathie erfolgen. Interessant wird es sein, ob ihr euch im Verlaufe des Spiels verändert und eine andere Sichtweise bekommt. Schließlich liegt das Überleben der Menschen in eurer Hand.

Ihr könnt euch auf folgende Features in Frostpunk freuen:

Die Stadt muss überleben: Frostpunk ist ein Stadt-Survival-Spiel, bei dem Wärme Leben bedeutet und jede Entscheidung ihren Preis hat.

Bewahrt die Hoffnung: Beim Überleben geht es um Hoffnung und Lebenswillen. Eure Fähigkeit, diese zwei Gefühle bei deinen Einwohnern zu wecken und zu fördern, wird über euren Erfolg entscheiden.

Schreibt eure eigenen Gesetze: Eine Gesellschaft ist eine Gruppe von Menschen, die denselben Regeln folgt und ähnliche Ansichten teilt. Das Festlegen von Gesetzen und Bräuchen ist ein wichtiger Bestandteil beim Gestalten eurer Gesellschaft.

Wägt eure Entscheidungen ab: Erlaubt ihr Kinderarbeit? Wie kümmert ihr euch um die Kranken und Verletzten? Frostpunk stellt die taktischen Fähigkeiten des Spielers auf die Probe und seine Moralität infrage.

Erkundet eure Welt: Die Welt beinhaltet nicht nur Überreste der Vergangenheit, sondern auch mögliche Mittel, um die Zukunft eurer Einwohner zu sichern.