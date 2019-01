0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die Gaming Istanbul 2019 hat heute die Sprecher der Entwicklerkonferenz (GIST DC) bekanntgegeben. Diese findet vom 31. Januar bis zum 2. Februar 2019 in Istanbul statt.

Gaming Istanbul 2019 – Sprecher der Entwicklerkonferenz sind bekannt

Dieses Jahr wird es Vorträge und Paneldiskussionen von und mit führenden Industrievertretern wie 11bit Studios, Microsoft Xbox, Unreal Engine, Google, Gram Games und vielen weiteren geben. Am Beispiel von Frostpunk wird Lukasz Luszczyk, Senior Lead Designer bei 11bit, seine Erfahrungen mit der Kommunikation in Kunst-Kanälen erläutern. Neil Holmes von ID@Xbox lässt Besucher in seiner Rede „The Business & Art of Self-Publishing“ an seinem Wissen über das Xbox Indie Developer Programm teilhaben. Googles Growth Managerin Elizaveta Elizarova erklärt, wie Werbung in der Games-Branche von Machine Learning profitieren kann. Ferner wird Joseph Azzam einen Vortrag über die Zukunft der Unreal Engine halten. Abgerundet wird das Portfolio mit der Präsentation einer Case Study des bekannten türkischen Entwicklerstudios Gram Games über die Veröffentlichung eines Spiels.

Zusätzlich zu den Rednern gibt die GIST bekannt, dass Epic Games im B2C-Bereich der Messe vertreten sein wird. Damit reiht sich Epic in die Liste anderer namhafter Aussteller wie Sony Playstation, HP OMEN, EPIN, XDrive, Aral Game und hepsiburada ein. Die Firmen Xsolla und Inlingo werden im B2B-Bereich vertreten sein und darüber hinaus das Meeting-System zur Verfügung stellen. Über die Jahre hinweg waren bereits viele große Namen auf der GIST vertreten, darunter Netmarble, Tencent, Xbox, Playstation, Ubisoft, Blizzard und Nvidia.

Die vierte Auflage der GIST öffnet vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2019 ihre Türen für die Öffentlichkeit. Erstmals findet die Messe im Eurasia Show & Art Center statt – mitten im historischen Zentrum von Istanbul.

Eine Liste aller bestätigten Sprecher der GIST DC 2019 kann auf der offiziellen Webseite eingesehen werden.