0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Zum Release von Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint machen sich Survival-Experte Fritz Meinecke und Gamer Fabian Siegismund auf in die Wildnis. Sie absolvieren dort eine Vielzahl von spektakulären Challenges. Der einzigartige Mix aus actionreichem Storytelling und Survival-Doku versetzt einen unmittelbar in die Atmosphäre des Schauplatzes Auroa.

Ghost Recon Breakpoint – Video-Kampagne zum Release realisiert

Gedreht wurde mit einem Team von insgesamt 55 Personen in der rauen Wildnis von Rumänien, in den Bergen in der Nähe von Sinaia. Die Videos mit dem Titel „Ghost Hunt“ sind ab sofort exklusiv auf den YouTube-Kanälen von Fabian Siegismund (Battle Bros) und Fritz Meinecke zu sehen. Begleitet wird die Aktivierung durch Co-Branded TV-Spots und eine TrueView-Kampagne.

Sebastian Romanus, Geschäftsführer Studio71, sagt über das Projekt: “Die Influencer Kampagne für den Release von „Ghost Recon Breakpoint“ baut eine Brücke zwischen der virtuellen Welt des Spiels und der Realität. Die Videos sind außergewöhnlich hochwertig und in atemberaubender Kulisse produziert, sodass sich die spannende Storyline für unsere Zielgruppen optimal entfalten kann. Branded Entertainment auf Kino-Niveau! Passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten.“

Benedikt Schüler, Marketing Director GSA bei Ubisoft: “Wir haben uns wieder sehr über die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Studio71 gefreut. Eine Produktionskompetenz, die es versteht unsere Zielgruppe mit tollem Storytelling und erlesenen Schauwerten erstklassig zu unterhalten. Jetzt freuen wir uns auf eine spannende Interaktion mit der Community.“

Creator Fabian Siegismund ist von der Produktion begeistert: „Studio71 weiß einfach, wie es geht: Eine hochwertige Kampagne braucht ein professionelles Produktions-Team, als Youtuber will ich aber auch meine kreative Freiheit behalten – und vor allem ein Video machen, das nicht nur mir beim Drehen, sondern auch meiner Community beim Zuschauen Spaß macht. Und ich glaube, das haben wir mit der ‚Ghost Hunt‘ für ‚Ghost Recon Breakpoint‘ super hinbekommen!“