GAMEVIL und SINGTA kündigen die weltweite Veröffentlichung von Giants War an. Das Strategie-RPG setzt auf spontane Erkundungen, Heldenaufbau und Community-Gameplay.

Giants War – Strategie-RPG für iOS und Android

Das Spiel bietet tiefgreifende Erkundungs- und Aufbauelemente. Die Spieler haben die Möglichkeit, die Welt mit einem hohen Grad an Freiheit zu erkunden. Dabei können sie selbst entscheiden, wie sie sich durch die Welt bewegen wollen. Entweder wagen sie sich in unbekannte Gebiete und erkunden diese oder sie nehmen an kooperativen Raids teil. Um ihre Ressourcen zu beschützen, müssen Spieler ihre Basis verwalten und die Hilfe der Riesen in Anspruch nehmen. Mit einer abwechslungsreichen Armee, die aus Helden mit einzigartigen Fähigkeiten besteht, gibt Giants War den Spielern die Chance, diese Welt zu entdecken und feindliche Basen zu erobern.