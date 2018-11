0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Retro-Bit und Koch Media haben die Veröffentlichung des Go Retro! Portable, der mobilen Retro-Spielkonsole ab 30. November 2018 an. Bei teilnehmenden Händlern ist das Handheld-Spielewunder zum UVP von 39,99 € erhältlich.

Go Retro! Portable – Gaming-Geschichte für die Jackentasche!

Retro-Feeling to go – das ist das Motto des Go Retro! Portable. Über 260 Spiele, wie Tetris, Mega Man 2, Mega Man 3, Burger Time, Strider 1942, Ghosts´n Goblins und viele mehr sollen unzählige Stunden Spielspaß ermöglichen! Früher war alles besser? Nicht unbedingt! Dank hochauflösendem 2,8“ Bildschirm erscheinen die Klassiker der Vergangenheit auf dem Go Retro! Portable sogar in neuem Glanz. Zudem können sich Spieler auf eine intuitive Benutzeroberfläche und die variable Stromversorgung über Batterie oder Micro-USBKabel freuen.

„Go Retro! Portable bietet Spielern eine einfache Möglichkeit, zu einem niedrigen Preis in den Retro-Gaming-Bereich einzusteigen“, sagt Ali Manzuri, Product- und Business Development bei GOE Distribution/Retro-Bit. „Wir möchten, dass die Spieler die Videospiel-Klassiker noch einmal erleben können, ohne nach alten Konsolen, Controllern und Cardridges suchen oder sich auf ihr Wohnzimmer beschränken zu müssen. Mit der Einführung des Go Retro! Portable, können die Spieler nun die Erinnerungen an die Spiele und Heimkonsolen ihrer Jugend überallhin mitnehmen“, ergänzt Ron Pang, Vizepräsident Sales und Marketing bei Innex Inc./Retro-Bit.

Die tragbare Go Retro! Portable Spielkonsole ist ab 30. November 2018 bei teilnehmenden Händlern erhältlich.