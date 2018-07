Bandai Namco Entertainment Europe hat einen neuen Charakter und Aragami sowie zwei neue Spielmechaniken für God Eater 3, einem Action-RPG für PlayStation 4 und PC, das in einem postapokalyptischen Universum spielt.

God Eater 3 – Neuer Charakter und neue Spielmechaniken

Zeke Pennywort schließt sich als Reisebegleiter der Gruppe des Protagonisten Yugo an. Bei sich trägt er eine der neu eingeführten AGEs (Adaptive God Eaters) – Waffen, die besonders stark und tödlich sind. Er wuchs in einem rauen Umfeld auf, weshalb es ihm immer wieder an guten Manieren mangelt. Er sorgt sich jedoch zutiefst um seine Verbündeten und kann starke Bindungen zu Personen aufbauen, denen er vertraut.

Einer der in God Eater 3 neu eingeführten Aragami ist Barbarius, mit seiner soldatenähnlichen Silberrüstung und den scharfen Augen, die durch den gehörnten Helm des Kriegers blicken. Sein linker Arm ist wie ein Bohrer geformt, der sich bedrohlich dreht und den Boden während eines Angriffs aufbricht. Dabei fügt er mit den Trümmern Schaden zu. Barbarius taucht zudem in den Boden ab, um sein Ziel aus einem toten Winkel heraus anzugreifen. Er setzt die Kälte in seinem Körper ein, um einen gefährlichen Eisblock zu beschwören.

Die Spieler werden in God Eater 3 darüber hinaus auf Aragami aus ehemaligen Spielen der Serie mit überarbeiteten Effekten treffen. Nur mit einem neuen Götterbogen und neuen Techniken haben sie eine Chance, aus diesen Begegnungen siegreich hervorzugehen.

Zudem bieten zwei neue Spielmechaniken in God Eater 3 weitere Anpassungsmöglichkeiten. Das Burst-Plugin erweitert die Burst-Fähigkeit des Götterbogens und ist mit jedem Götterbogen-Teil einer Nahkampfwaffe, einem Gewehr und Schild verknüpft. Durch die Installation von Fertigkeiten wird die Grundleistung eines jeden Götterbogens verbessert, indem Fertigkeiten mit einem bestimmten Slot verknüpft werden, wodurch der Spieler einen individuellen Kampfstil erschaffen kann.