Abbey Games hat den ersten Gameplay Trailer für ihre Göttersimulation Godhood veröffentlicht. Das Team hat ebenfalls die Testphase des Spiels begonnen und ermöglicht Spielern die Anmeldung zur Godhood Alpha.

Godhood – Alpha startet für Spieler

Vom Katzenverehren bis zu Menschenopfern – Godhood lässt Spieler zur neugeborenen Göttern werden, die mit Dutzenden von verschiedenen Dogmen experimentieren können. Dabei sollen sie ihre eigene Religion kreieren. Als göttliche Anführer müssen sie klare Regeln aufstellen, Zudem entscheiden sie was Laster und Tugend ist und welche Rituale ihre Anhänger zu praktizieren haben. Doch die zukünftigen Gottheiten werden schnell lernen, dass ihre Jünger mit einer guten Portion freiem Willen daherkommen und die Kontrolle über sie nicht immer vollkommen ist.

In einer Welt, in der Verehrung alles bedeutet und die Anzahl der Anhänger direkt mit dem Erfolg der Gottheit zusammenhängt, müssen Spieler andere Götter davon abhalten, ihre Jünger zu bekehren und gleichzeitig ihren eigenen Einfluss vergrößern, indem sie ihre Religion weiter verbreiten. Dieses religiöse Hin und Her macht Konflikte unausweichlich und Spieler müssen ihre Rivalen in rituellen Kämpfen, auch Sakramente genannt, gegenüberstehen. Diese Schlachten können nur gewonnen werden, wenn Spieler im Voraus ihre treuesten Anhänger sorgfältig vorbereiten, indem sie ihren Glauben mit Ritualen stärken.

Für diejenigen, die auch im echten Leben noch Gott spielen möchten, hat das niederländische Studio enthüllt, dass sie Anfang nächsten Jahres eine Kickstarter Kampagne für die Einbindung von zusätzlichen Inhalten im Spiel veranstalten werden. Das Basisspiel ist derweil schon komplett finanziert.