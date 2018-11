0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Entwickler Robot Riot UG hat bekannt gegeben, dass GODS Remastered am 04. Dezember 2018 erscheint. Der Titel erscheint zunächst als digitaler Download auf der Xbox One und dem PC/Mac via Steam. Die Versionen für Playstation 4, Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen 2019.

GODS Remastered – Veröffentlichungstermin bekanntgegeben

Der Spieler übernimmt die Kontrolle eines namenlosen Kriegers auf seinem Weg, die Götter zufrieden zu stellen, nachdem vier Wächter deren Heimstätten gestohlen haben. Wenn der Held seiner Bestimmung nachkommt und die Heiligtümer befreit, hat der die Möglichkeit, sich als Unsterblicher den Göttern anzuschließen.

„GODS Remastered“ ist die überarbeitete, offiziell autorisierte Version des klassischen Heimcomputer Action-Plattformers „Gods“. Der Titel von den Bitmap Brothers erschien 1991 für den Commodore Amiga, Atari ST, PC, SNES und das SEGA Megadrive. Auch damals erhielt Gods schon Bestnoten. So vergab der Amiga Joker in der Ausgabe 05/1991 88%, die ASM in der Ausgabe 07/1991 10/12 und die Play Time in der Ausgabe 02/1993 90%.

Die überarbeitete Version erstrahlt nicht nur in neuem Glanz, sie erhält auch einen neuen atmosphärischen Spielmodus mit 3D-Grafik, neuen Licht- und Schatteneffekten sowie neuer Musik und Soundeffekten. Auch die Retro-Fans werden nicht vergessen: Der Originaltitel wurde, basierend auf der Amiga-Version, ebenfalls eingefügt. Zwischen beiden Modi kann jederzeit gewechselt werden. Das Level-Design wurde beibehalten, da es damals schon seiner Zeit voraus war und auch heute noch einwandfrei funktioniert.

GODS Remastered – Features

12 Level verteilt auf vier Welten

Singleplayer-Kampagne

Speedrun-Modus

Globale Ranglisten

Klassischer Modus mit verbesserter Bildrate sowie Original-Grafik und -Soundeffekten der Amiga-Version

Atmosphärischer moderner Modus

Dazu Mike Montgomery, einer der Gründer der Bitmap Brothers und Entwickler des Original-Spiels: „I‘ve been hoping for some time that this game would see the light of day again, as this was always one of my favorite Bitmap Brothers games. Having been involved with the new version, it was a great pleasure to actually play “GODS Remastered”, to see how much love went into it and what a joy it is to play again. We worked closely together to make this a true Bitmap Brothers experience. So Proud.“

Nils Hammerich, Entwickler und CEO von Robot Riot UG führt weiter aus: „Wir freuen uns sehr, dass „GODS Remastered“, dessen Umsetzungsidee nun schon fast 15 Jahre zurückliegt, endlich erscheint. Eigentlich ist es zur Hälfte ein Fanprojekt und durch die Nutzung der Unity-Engine hoffen wir, dass dieses Highlight der Homecomputer-Ära ein breites Publikum auf vielen Systemen findet, nicht nur unter den Fans von einst.“