Google Stadia – The Crew 2 und Monopoly bald verfügbar

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das Open-World-Rennspiel The Crew 2 ab dem 25. März und Monopoly ab dem 28. April auf Google Stadia verfügbar sind. Für The Crew 2 ist der aktuelle Spielinhalt, einschließlich der hinzugefügten und zukünftigen Spielupdates erhältlich.

In The Crew 2 können Spieler die Spannung des amerikanischen Motorsports erleben. Dabei lernen sie die vollständig überarbeitete und neu gestaltete USA kennen. The Crew 2 erweitert die physikalischen Grenzen. Darüber hinaus stellt das Spiel die Fähigkeiten von Renn- und Open-World-Fans im endlosen Wettbewerb auf die Probe. Spieler können eine Vielzahl exotischer Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge sammeln. Damit können sie die Motorsportszene auf dem Land, zu Wasser und in der Luft dominieren. Außerdem bietet das Spiel Herausforderungen und Inspirationen in den vier verschiedenen Motorsportfamilien: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle. Hierfür steht eine breite Auswahl verschiedener Fahrzeugtypen zur Verfügung.

In Monopoly erleben die Spieler drei einzigartige 3D-Spielbretter. Hierbei investieren sie in reizvolle Stadtteile mit starken und einzigartigen Persönlichkeiten und erleben, wie Städte vor ihren Augen zum Leben erwachen, sich entwickeln und aufblühen. Am Anfang jeder Runde können Spieler zwischen sechs offiziellen Hausregeln wählen. Monopoly-Fans weltweit haben diese Hausregeln. Ebenso lässt sich ein ein schnelles Spiel erstellen, indem man ein neues Ziel von fünf Spezial-Spielen auswählt.