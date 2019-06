0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das ADAC Total 24h-Rennen am Nürburgring wird in diesem Jahr vom 20. bis zum 23. Juni von einem aufwendigen Rahmenprogramm rund um Gran Turismo Sport begleitet. Als einer der Hauptsponsoren des 24h-Rennens wollen Spieleentwickler Polyphony Digital und Sony PlayStation die FIA-Certified Gran Turismo Championships am Nürburgring in die zweite Etappe führen.

Gran Turismo Sport – Großes Live-Event beim 24h-Rennen

Insgesamt kämpfen am Nürburgring 55 der besten GT Sport-Fahrer aus 18 Ländern von fünf Kontinenten um eine Qualifikation ins Weltfinale – darunter auch der deutsche Favorit Mikail Hizal, der in vergangenen Meisterschaften schon mehrfach durch elegantes Folgen der Ideallinie und rasante Überholmanöver überzeugte.

Dieser Teaser macht Lust auf das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen am Nürburgring.

Sony PlayStation und Polyphony Digital kündigen in ihrer Pressemittelung an, dass alle Besucher und Fans herzlich eingeladen sind.



Motorsport-Fans haben die Möglichkeit, den Meisterschaften in der Gran Turismo-Arena am Nürburgring live beizuwohnen und exklusive Einblicke in diese spannende, vergleichsweise junge Disziplin des E-Rennsports zu gewinnen.

Daheimgebliebene können das Spektakel via Live-Stream in fünf verschiedenen Sprachen auf dem YouTube-Kanal von Gran Turismo verfolgen.

Weitere Infos zum Ablauf findet ihr auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung.

Außerdem hat Polygon passend zum Thema eine Dokumentation über das 24h-Rennen am Nürburgring, die berühmte Nordschleife und den Zusammenhang mit GT Sport veröffentlicht.

Zeitplan der Aktivitäten zu den FIA GT Championships beim 24h-Rennen: