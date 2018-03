Milestone hat heute den gesamten Inhalt des Digital-Plans für GRAVEL vorgestellt. Außerdem ist nun bekannt, was euch in dem brandneuen DLC Ice and Fire, welcher am 28. März erscheint, erwartet. Unsere Review zu Gravel könnt ihr hier lesen.

GRAVEL- Neue Rennstrecken und neue Karriere-Episode

Der Ice and Fire DLC enthält ein brandneues Cross-Country Karten Set in Island mit 10 brandneuen Check-Point-Rennstrecke. Außerdem enthält es die neue Karriere-Episode „A race of Ice and Fire“ und neue Events mit extremen Schnee-Strecken in drei unterschiedlichen Settings: Küste, Gebirge und Tal. Ihr könnt durch von Nordlichtern durchflutete Strecken, inaktive Vulkane und kleine Fischerdörfer rasen. Zudem dürft ihr euer Können im neuen Capture The Flag und King’s Run Modus der neuen Multiplayer Arena unter Beweis stellen.