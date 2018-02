Milestone kündigt für Gravel den Season Pass an, der fünf Premium DLCs enthält. Diese werden ab dem Release bis Juni nach und nach erscheinen. Gravel erscheint am 27. Februar 2018 für die Playstation 4, Xbox One und den PC via Steam.

Gravel- DLCs mit vielen neuen Inhalten

Die fünf DLCs stellen euch 12 neue Fahrzeuge, zehn Check Point Strecken, vier neue Wild Rush Rundkurse und zwei neue Off-Road Karriere Events zur Verfügung. Ab dem 27 Februar 2018 sind der Gravel Season Pass und die Gravel Special Edition, die das Spiel und den Season Pass enthält für die Playstation 4 und Xbox One erhältlich.

Weiterhin kündigt Milestone neue kostenlose Inhalte an, die zusätzlich zu den im Season Pass enthaltenen DLCs erscheinen sollen. Die ersten beiden DLCs sind Gravel Free Car Bowler Bulldog und Gravel Free Car Acciona. Für Allrad-Enthusiasten ist der Bowler Bulldog bestens geeignet. Eine Mischung aus purer Kraft und neuester Kreation der Bowler-Reihe bekommt ihr den perfekten Wagen, um euer Können unter Beweis zu stellen. Ab dem 7. März kann der DLC heruntergeladen werden. Der Acciona beweist, dass Elektromotoren keine Einschränkung sind. Es ist das erste und einzige Elektroauto, welches an weltweit den härtesten, offiziellen Off-Road Rennen teilgenommen hat. Acciona wird ab dem 21. März zum Download bereit stehen.