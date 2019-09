GreedFall – Launch-Trailer macht Lust auf das Abenteuer

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Nur noch ein Tag, dann erscheint GreedFall! Das Fantasy Rollenspiel, entwickelt von Spiders Studio in Zusammenarbeit mit Focus Home Interactive, startet am 10. September seine große Reise auf PlayStation 4, Xbox One und PC.

Die mysteriöse und magische Insel Teer Fradee ragt am Horizont auf, ein Hoffnungsschimmer für die von einer rätselhaften Seuche heimgesuchte Heimat des Spielers. Angespannte Beziehungen brodeln zwischen den zahlreichen Fraktionen der Insel, wenn der Spieler als Diplomat auf Teer Fradee ankommt, um nach einem Heilmittel zu suchen. Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten bilden das Herzstück von GreedFall. Der Spieler gestaltet seine eigene Geschichte von der Charaktererstellung bis zum Ende. Dabei pflastern tiefgreifende Entscheidungen seinen Weg, ebenso wie die Wahl von Talenten, Fähigkeiten und Eigenschaften. Bei der Wahl der Begleiter gilt es sorgsam zwischen ihren Talenten und ihrer Loyalität abzuwägen. Ebenso wichtig ist die Herstellung von Ausrüstung für die gesamte Gruppe, sodass jeder Charakter im Aussehen und Kampfverhalten den Vorstellungen des Spielers entspricht. Freundschaften, Verrat und folgenschwere Entscheidungen liegen vor dem Spieler, während er nicht nur sein eigenes Schicksal schmiedet, sondern auch das der ganzen Insel.