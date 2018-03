Wired Productions Ltd. und der Entwickler Caged Element Inc. geben bekannt, dass GRIP – der schnelle und futuristische Combat-Racer 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch und Windows PC via Steam erscheinen wird.

GRIP- Ein schnelles und kompetitives Rennspiel

GRIP ist für die PlayStation 4 Pro und Xbox One X optimiert. Inspiration für den Titel waren die Rollcage-Games der späten 90er Jahre. Umgesetzt wurde er von einem erfahrenen und kompetenten Team das die Unreal Engine 4 als Grundgerüst für die erstaunliche Fahrzeugphysik nutzt. Sie macht es möglich, an Wänden und Decken entlangzufahren und ein umfangreiches Arsenal an ungewöhnlichen Waffen einzusetzen. GRIP ist ein schnelles und kompetitives Rennspiel mit einem mitreißenden Soundtrack, unglaublicher Geschwindigkeit und packender Action. Ihr werdet mit diesem Titel on- und offline im Splitscreen-Modus und in Turnieren unvergessliche Momente beschert bekommen. GRIP ist ein Rennspiel, in dem es nicht nur darum geht als erster über die Ziellinie zu kommen, sondern auch darum, eine Spur der Verwüstung durch das Feld der Verfolger zu ziehen.

Ihr könnt nicht nur Straßen, Rennstrecken und Sprungschanzen nutzen, um Gegner zu überholen. Zusätzlich könnt mit ihren Fahrzeugen auch an Wänden und Decken entlangfahren und dabei wahnwitzige Stunts und Tricks machen. Eine gute Streckenkenntnis ist von Vorteil. Aussehen und Ausstattung der Fahrzeuge können dabei beliebig angepasst werden.

„Wir freuen uns unsere Partnerschaft mit Wired Productions bekannt geben zu können”, sagt Chris Mallinson, Game Director bei Caged Element. „GRIP hat als leidenschaftliche Hommage an die großartigen Rollcage-Spiele und Rennspiele vergangener Tage begonnen. Mittlerweile ist es aber zu einem ausgewachsenen futuristischen Combat-Racer der aktuellen Generation geworden. Wir sind sehr stolz auf das Spiel und können es gar nicht erwarten, später dieses Jahr auf allen Plattformen an den Start zu gehen. Das gute alte Combat-Racing ist zurück!“