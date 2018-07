Wired Productions Ltd. und Entwickler Caged Element Inc. haben den Carkour-Modus für GRIP: Combat Racing angekündigt. Das Spiel wird ab Herbst 2018 für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC via Steam erscheinen.

GRIP: Combat Racing – Carkour-Modus angekündigt

Zum Release wird das Spiel neben dem Racing und einem turbulenten Arenamodus auch 19 fordernde Carkour-Strecken beinhalten. Von diesen Strecken werden nur 18 einen regulären Start und ein Ende haben und auf eine letzte, offene Karte hinauslaufen. Zudem wird es einen Stuntpark voller Rampen, Half-Pipes, Loopings und schwindelerregenden Strecken, der mit Collectibles vollgestopft ist geben.

Geplant sind Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, von Einfach bis Alptraum. Während die Spieler in ersterem kurze Sprünge und Rampen überwinden müssen, verlangt einem der letzte Schwierigkeitsgrad nicht nur einen starken Magen, sondern auch absolut perfekte Beherrschung der Steuerung ab. Carkour ist perfekt für Spieler, die ihr Timing, ihre Geschwindigkeit und ihr Geschick trainieren wollen, bevor sie sich an den Multiplayermodus und die Online-Leaderboards wagen.

GRIP: Combat Racing ist auf dem neuesten Stand der Technik und bietet Spielern Ingame-Geschwindigkeiten von über 1235 Km/h. Das macht den Titel zum schnellsten Rennspiel mit Fahrzeugen auf vier Rädern. Zudem rasen Spieler dabei über Gletscher, Industrieanlagen, durch Vulkane und alles andere, was ihnen unter die Räder kommt. GRIP: Combat Racing profitiert von der verbesserten Hardware der PS4 Pro und der Xbox One X. Das Ergebnis sind eine atemberaubende Grafik und spektakuläre Physikeffekte, die das volle Potential der Unreal® Engine 4 nutzen.

GRIP: Combat Racing – Vernichtende Waffen und Power-Ups

In GRIP: Combat Racing rasen die Spieler über 22 atemberaubende Strecken auf einer Vielzahl fremdartiger Welten. Außerdem können Spieler neun vernichtende Waffen und Power-Ups einsetzen, mit denen sie ihre Gegner Staub schmecken lassen können: Schilde, Turbo-Boosts und sogar Explosivgeschosse, Minen sowie Raketen. Neben anderen Fahrzeugen ist auch die Umgebung teilweise zerstörbar. Spieler können sich ihren Weg durch Gebäude freischießen oder sie über den Köpfen ihrer Gegner einstürzen lassen.

Insgesamt stehen 15 Fahrzeuge zur Auswahl – manche von ihnen sind schnell und wendig, andere riesig und schwer gepanzert. Alle Fahrzeuge können mit Paint-Jobs, Reifensätzen, Verzierungen und weiteren Details individualisiert werden. Weitere Informationen über die Autos, Strecken, Waffen und Modi des Spiels, darunter die Single Player-Kampagne und eine Arena, werden von Wired Productions in den kommenden Wochen bekannt gegeben.