0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wired Productions hat einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Rennspiel GRIP: Combat Racing veröffentlicht, das am 6. November auf Nintendo Switch erscheint. In unserer Vorschau erfahrt ihr, wie uns GRIP: Combat Racing in der Early Access-Version gefallen hat.



GRIP: Combat Racing – Neuer Trailer zur Nintendo Switch-Version

Im Trailer wird das rasante und actionreiche Gameplay des Titels vorgestellt. GRIP: Combat Racing bietet 15 unterschiedliche Autos und 22 abgedrehte Strecken auf fremdartigen Welten. Um als Erster die Ziellinie zu überqueren, sind alle Mittel recht, vom unsanften Rempler mit dem Wagen bis hin zum Waffeneinsatz, denn nur der Stärkste gewinnt. Hinzu kommen 19 fordernde Carkour-Strecken, die dem Spieler alles Geschick und eine perfekte Linienwahl abverlangen, um das Ziel überhaupt zu erreichen. Abgerundet wird das Paket durch den turbulenten Arenamodus, welcher besonders mit mehreren Spielern auf einer Couch viel Spaß macht.

Das Sci-Fi-Rennspiel erscheint am 6. November auf Nintendo Switch, ebenso wie die Varianten für Playstation 4 und Xbox One. PC-Spieler können bereits jetzt auf Steam für 29,99€ zur Early Access-Version greifen.