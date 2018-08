Wired Productions Ltd. und Entwickler Caged Element haben heute, das offizielle Release-Datum für GRIP: Combat Racing bekannt gegeben. Der Titel wird ab dem 6. November 2018 für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und über Steam auch für Windows PC verfügbar sein. Rennfahrer, die bereits jetzt Gas geben wollen, beziehen GRIP: Combat Racing via Early Access auf Steam.

GRIP: Combat Racing – Release-Datum steht fest

„Je näher wir mit GRIP: Combat Racing der Ziellinie kommen, desto aufgeregter sind wir“, berichtet Chris Mallinson, Game Director bei Caged Element und führt fort „Es ist ein schon fast surreal zu sehen, wie aus diesem ursprünglich kleinen aber leidenschaftlichem Projekt, das umfangreiche, verrückte Rennspielerlebnis wurde, in das Gamer schon bald eintauchen dürfen.“

GRIP: Combat Racing lässt ambitionierten Rennfahrern die Wahl aus 15 Wagen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Von agil aber wenig widerstandsfähig bis hin zu kraftvoll und schwer gepanzert. Zudem haben Spieler 22 atemberaubenden Strecken zur Auswahl. Jede Strecke führt durch fremde Welten voller Gefahren. Hier müssen Spieler gnadenlos agieren und das volle Waffenarsenal einsetzen um zu triumphieren. Das Waffenarsenal besteht aus neun fremdartigen Waffen und Power-Ups. Hierdurch kann man nicht nur Konkurrenten auf der Strecke, sondern auch die zerstörbare Spielwelt an sich ins Visier nehmen.

Das Entwicklerteam rund um Branchenveteran Robert Baker – Teil des ursprünglichen Rollcage-Teams – wurde von Titeln dieser Art inspiriert und zelebriert das Wiederaufleben von wahnwitzig rasanten Arcade-Combat-Rasern mit einem unvergleichlichen Rennerlebnis, bei dem alle Mittel recht sind um als erster die Ziellinie zu überqueren, inklusive absoluter Zerstörung.

Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 1.200 km/h und einer Physik-Engine, die der Schwerkraft trotzt, zieht GRIP: Combat Racing an anderen Spielen im Genre vorbei. Außerdem reizt das Spiel die Unreal Engine 4 und damit die Möglichkeiten aktueller Gaming-Hardware voll aus. Halsbrecherische Geschwindigkeiten gepaart mit intensiven Gefechten sorgen bei Spielern für unvergessliche Momente. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein online, offline, Split-Screen-Rennen oder dem Turniermodus handelt. GRIP: Combat Racing ist ein Kind des Straßenrennsports, es geht um mehr, als nur der Erste im Ziel zu sein. Besonders wichtig ist wie man am Ende gewinnt: Wie viel Chaos und Schaden hat man auf seinem Weg an die Spitze angerichtet?