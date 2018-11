GRIP: Combat Racing – Rennspiel ab sofort im Handel erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der Indie-Publisher Wired Productions Ltd. und der Entwickler Caged Element haben heute offiziell den schnellen Arcade-Racer GRIP: Combat Racing veröffentlicht. Das Rennspiel ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und für Windows-PC auf Steam erhältlich. Zu unserem Testfazit für GRIP: Combat Racing geht es hier entlang.



GRIP: Combat Racing – Echte 4K-Auflösung und Unreal Engine 4

Wired ruft Rennspielenthusiasten auf der gesamten Welt dazu auf, sicherzustellen, dass die Verpackungen des Rennspiels überall „richtig herum“ im Regal stehen – im Falle von GRIP: Combat Racing bedeutet dies selbstverständlich: auf dem Kopf, der Link zeigt ein Beispiel. Es lohnt sich an der Aktion zu beteiligen und die Social Media-Kanäle von Wired Productions zu besuchen. Via Facebook und Twitter kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen und spannende Preise gewinnen.

Der Entwickler hält sein Versprechen, regelmäßig kostenlose neue Strecken zu veröffentlichen, bereits am Release-Tag ein. Anlässlich der Markteinführung gesellt sich der neue Track SAAT Coast zu den 22 bereits integrierten Strecken. Spieler benötigen für GRIP: Combat Racing blitzartige Reflexe. Nur so können sie den Kurs erfolgreich navigieren und den gefährlichen Dschungel überstehen. Auf diese Weise können sie auch gleichzeitig eine Chance auf den Sieg wahren.

GRIP: Combat Racing nutzt die Möglichkeiten der Unreal Engine 4 und aktueller Gaming-Hardware voll aus. Spieler erwartet eine echte 4K-Auflösung, gestochen scharfe Texturen, faszinierende Partikeleffekte und vieles mehr. Diese Elemente sollen für ein visuelles Erlebnis erster Güte sorgen. GRIP: Combat Racing soll das intensivste Rennspielerlebnis aller Zeiten liefern. Mit Geschwindigkeiten jenseits der Schallmauer, 15 bewaffneten Autos und 22 achterbahnartigen Strecken auf fremden Welten wollen die Entwickler dies erreichen. Actionreiche Rennen, gepaart mit einem treibenden Soundtrack sollen für unvergessliche Momente sorgen. Dieses Gefühl soll im Singleplayer, im Splitscreen oder Online bestehen.

GRIP: Combat Racing – Teil des Xbox Game Pass-Abonnement-Service

„Die Entwicklung von GRIP war wie eine Achterbahnfahrt”, sagt Chris Mallinson, Game Director von GRIP: Combat Racing und fährt fort: „Angefangen beim ersten Prototypen über die Early-Access-Phase bis hin zum heutigen Launch auf allen wichtigen Plattformen. All das wäre nicht möglich gewesen, ohne all die Leute, die uns geholfen haben, unsere Vision dieses Spiels zur Realität zu machen. Wir freuen uns schon darauf, in Zukunft viele weitere spannende Inhalte für GRIP zu liefern und sind gespannt, wie die Community unser Game findet.“

Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions, fügt hinzu: „Es ist unglaublich, was das Team von Caged Element mit GRIP: Combat Racing auf die Beine gestellt hat, selbst zehnmal so große Entwickler könnten stolz auf diese Leistung sein. Wir freuen uns, dass Spieler endlich unser bislang größtes Release in den Händen halten dürfen.“

Robert Baker, Chefentwickler von GRIP: Combat Racing, sagt: „Es war mir eine Ehre, so viele Jahre nach Rollcage mit dem Team von Caged Element und Wired Productions zusammenzuarbeiten. Ich wollte dieses Genre schon immer noch schneller machen – dank unserem Team und unseren Partnern haben wir dieses Ziel gemeinsam erreicht.“

Das Spiel ist ab sofort für Konsolen (€39,99) und PC (€29,99) erhältlich – entweder als digitaler Download im PlayStation Store, Xbox Games Store und bei Steam, oder physisch, richtig oder falsch herum, im ausgewählten Fachhandel.

Zudem ist GRIP: Combat Racing ab heute Teil des Xbox Game Pass-Abonnement-Service.