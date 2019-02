0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wired Productions Ltd. und Entwickler Caged Element haben ein riesiges Update für GRIP: Combat Racing auf der PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Außerdem erscheint der Titel demnächst für die Nintendo Switch. Unsere Review zu der Playstation 4 Version findet ihr unter folgendem Link.



GRIP: Combat Racing – Riesiges Update veröffentlicht

Bei der Preisverleihung auf IndieDB (www.indiedb.com) erkämpfte Grip: Combat Racing sich den zweiten Platz in der Kategorie “Players Choice Indie of the Year”. Die Entwickler treten auch im Jahr 2019 nicht auf die Bremse. Die umfangreiche Roadmap kündigt zahlreiche Inhalte an. Diese sollen das Spielgeschehen verändern und in den kommenden Monaten erscheinen. Dazu zählen Team-Modi, neue Fahrzeuge, Rennstrecken und zusätzliche Überraschungen.

Das Update, im Englischen liebevoll “Big Ass Update” genannt, bringt deutliche Veränderungen für die Online-Lobby des Spiels sowie das Matchmaking-System mit sich. Spieler können sich nun schneller denn je gegenseitig in die Luft jagen und dann die Ziellinie überqueren. Die Entwickler haben die Balance der KI und des Catch-Up-Systems optimiert, sodass man das Gameplay zu einer noch kompetitiveren Spielerfahrung macht, nicht nur in der Einzelspieler-Kampagne, sondern bei jedem einzelnen Match.

GRIP: Combat Racing – Patch-Notes