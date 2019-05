0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

In dieser Woche erfolgt der Start der Raketenbasis-Serie mit intensiven kompetitiven Gefechten im Inneren des Mount Chiliad. Falls ihr lieber Wirtschaftsverbrechen begeht, erhaltet ihr als CEO mit eigenem Executive-Büro einen fetten Bonus fürs Spielen. Für alle „Smuggler's Run“-Verkaufsmissionen sowie die Modi Juggernaut und Großwildjagd gibt es bis zum 29. Mai doppelte Auszahlungen. Kehrt in neun klassischen Modi wie Resurrection, Schlitzer, Jede Kugel zählt und weiteren an den Schauplatz des Weltuntergangs-Szenarios zurück. Alle Modi werden in der Raketenbasis gespielt und werfen außerdem doppelte Belohnungen ab. Setzt einfach einen Wegpunkt zum nächstgelegenen Bunkerserien-Symbol auf der Karte und springt direkt in eine rollierende Spieleliste tief in den Eingeweiden des Mount Chiliad.

GTA Online – 250.000 GTA$-Konjunkturpaket und Boni

Die Industrie und Unternehmen sind das Herzstück einer florierenden Wirtschaft. Daher erhalten alle Besitzer eines Executive-Büros – inklusive derer, die sich noch in dieser Woche zum Kauf entscheiden – einen Bonus in Höhe von 250.000 GTA$. Versteht den Bonus als Konjunkturpaket. Ihr habt es euch verdient.

Ein Flugzeug voller Schmuggelwaren zu fliegen ist zwar hochgradig riskant, aber auch lukrativ. Daher werden alle „Smuggler's Run“-Verkaufsmissionen die ganze Woche über mit doppelten GTA$ & RP belohnt.

Der Betrieb eines Unternehmens ist nicht immer einfach und manchmal gibt es einfach nicht genug Nachschub, um die steigende Nachfrage zu befriedigen. Ein leeres Lagerhaus führt schnell zu leeren Tresoren. Zum Glück gibt es auf Kisten mit Spezialfracht in dieser Woche 25 % Rabatt. Also deckt euch ein und stoßt sie wieder ab, um eure Kunden zufriedenzustellen.

Alle Spieler, die mutig genug sind, die Modi Juggernaut & Großwildjagd in Angriff zu nehmen, erhalten für ihre Tapferkeit doppelte GTA$ & RP.

In Juggernaut ist die namengebende Kriegsmaschine euer größter Vorteil, aber auch die einzige Gefahr. Gewinnt, indem ihr den Juggernaut des gegnerischen Teams ausschaltet, ohne selbst getötet zu werden.

Wie viele Soldaten benötigt man, um einen Panzer zu zerstören? Das könnt ihr in Großwildjagd herausfinden: Ein Team, das nur mit Haftbomben ausgerüstet ist, muss einen oder zwei Spieler in einem gepanzerten Fahrzeug eliminieren – um jeden Preis.

Übung macht den Meister, und Waffen bilden da keine Ausnahme. Alle Spieler, die sich dafür entscheiden, weiter an ihren Scharfschützen-Fähigkeiten zu arbeiten, erhalten bis zum 29. Mai in allen teilnehmenden Ammu-Nation-Filialen und in eigenen Bunkern dreifache RP für alle Schießstand-Herausforderungen.

GTA Online – Rabatte und vieles mehr

Was ist besser als Merch? Kostenloses Merch natürlich! Spielt bis zum 29. Mai zu einem beliebigen Zeitpunkt GTA Online und sichert euch das Coil-USA-T-Shirt. Und ab sofort könnt ihr „GTA Online: After Hours“-DJ Dixons transmoderna-Projekt in Ibiza feiern, indem ihr euch das Dixon-Wilderness-T-Shirt holt.

RABATTE

Spieler, die immer darauf achten, möglichst viele GTA$ zu sparen, haben Glück, denn es gibt Rabatte von bis zu 40 % auf Immobilien, Renovierungen, Fahrzeuge und mehr:

Hangars, Renovierungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Bunker, Renovierungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Mobile Kommandozentrale inkl. Verbesserungen und Renovierungen – 40 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte inkl. Verbesserungen und Renovierungen – 40 % Rabatt

BF Dune FAV – 30 % Rabatt

Alle Luftfahrzeuge aus Smuggler’s Run – 35 % Rabatt

HVY Barrage – 35 % Rabatt

HVY Menacer – 35 % Rabatt

Bravado Halbkettenfahrzeug – 35 % Rabatt

Bewaffneter Declasse Tampa – 35 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup Custom – 35 % Rabatt

Mammoth Thruster – 35 % Rabatt

Ubermacht Revolter – 35 % Rabatt

Declasse Scramjet – 35 % Rabatt

Rhino-Panzer – 35 % Rabatt

PREMIUMRENNEN

An einem Premiumrennen teilnehmen könnt ihr entweder über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder indem ihr über den gelben Auslöser am Legion Square einsteigt. Zahlt 20.000 GTA$ Startgebühr und tretet gegen sieben andere Rennfahrer an. Der Gewinner erhält 100.000 GTA$, der Zweite 30.000 GTA$ und der Drittplatzierte 20.000 GTA$.