GTA Online – Actionfiguren zum Sammeln, Boni & mehr

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

In dieser Woche erwartet euch in GTA Online ein brandneues Muscle-Car, der Bravado Gauntlet Hellfire, sowie eine Fülle von Boni und Belohnungen. Darunter GTA$- & RP-Belohnungen für das Finden und Sammeln versteckter Actionfiguren. Darüber hinaus könnt ihr in Casino-Missionen und Missionen im Freien Modus, Konkurrenzkämpfe und Rockstar-Stuntrennen doppelt abkassieren. Wer sich bis 11. September in GTA Online einloggt, erhält das Bravado-Stil-T-Shirt kostenlos.

Alle Details zu den Neuheiten der Woche, inklusive dem neuen Hauptgewinn beim Glücksrad im Casino, dem Truffade Nero, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.



GTA Online – Bravado Gauntlet Hellfire

Bravado hat es erneut getan und diesmal muss man sich fragen, wie sie einen Dämon in Gestalt des Gauntlet Hellfire erschaffen konnten. Macht euch die Power dieser Bestie zunutze und rammt eure Konkurrenten in einen ganz neuen Vorhof zur Hölle.

Der Bravado Gauntlet Hellfire – jetzt erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos.

GTA Online – Sammelbare Actionfiguren

Irgendein nutzloser Penner hat 100 seltene, neuwertige Actionfiguren gestohlen. Der Besitzer des Hardcore-Comicladens will seine Ware natürlich zurück. Für jede gefundene Figur gibt es Geld & RP. Wenn ihr aber den ganzen Satz sammelt und zurückbringt, wird euch laut Rockstar Games eine einzigartige Belohnung erwarten. Haltet also Ausschau nach einer Nachricht auf eurem iFruit mit weiteren Details.

BONI

Falls ihr zusätzliches Geld für kostbaren Alkohol oder unverständliche Gegenwartskunst benötigt, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, euer Maze-Bank-Konto aufzubessern: Casino-Missionen und Missionen im Freien Modus bescheren euch zum Beispiel die ganze Woche über doppelte GTA$ & RP.

Falls der konkurrenzbetonte Kapitalismus auf dem Schwarzmarkt mehr nach eurem Geschmack ist: Alle Konkurrenzkämpfe bringen bis zum 11. September ebenfalls doppelte GTA$ & RP. Autofreaks können ihre schön lackierten Fahrzeuge ruinieren, um mehr Geld zu verdienen, denn auch für alle Rockstar-Stuntrennen gibt es doppelte Belohnungen.

Gratis T-Shirt

Demonstriert eure Vorliebe für amerikanische Muscle-Cars mit dem Bravado-Stil-T-Shirt. Das Shirt ist kostenlos erhältlich für alle Spieler, die sich in dieser Woche in GTA Online einloggen.

Preisfahrzeug: Truffade Nero

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, dreht einmal täglich kostenlos am Glücksrad und gewinnt GTA$, RP, Kleidung & mehr. Der Hauptpreis dieser Woche ist der Gottkaiser unter den Supersportwagen – der Truffade Nero, eine Zierde für die Garage jedes angesehenen Sammlers.

Neu im Casino-Shop

Besucht den Casino-Shop und begutachtet die wechselnde Auswahl an exklusiver Kleidung und Accessoires – mit erneut aufgelegten Artikeln wie dem High-Roller-Kleid und der goldenen Ceaseless-Uhr – sowie Skulpturen und Installationen, um euren Gästen auf der nächsten Penthouse-Party Gesprächsthemen zu liefern.

GTA Online – Diese Rabatte erwarten euch

Wo wir schon bei Penthouses sind: Es gibt in dieser Woche eine ganze Reihe von Rabatten und Angeboten für Immobilien, Annehmlichkeiten und Fahrzeuge in GTA Online wie etwa: