Diese Woche könnt ihr in GTA Online eure Flugkünste unter Beweis stellen. Rockstar Games hat heute eine Sammlung von Flugmodi und -missionen inklusive Langzeit-Fanlieblingen wie „Top Fun“ angekündigt. Diese sollen alle bis zum 13. März doppelte Belohnungen für euch einbringen. Außerdem könnt ihr doppelte GTA$ in allen Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run verdienen, ein paar seltene In-game-Shirts sammeln und von einem ganzen Geschwader von Rabatten auf ausgewählte Luftfahrzeuge, Hangars und Hangarzubehör profitieren.

GTA Online – Doppelte Belohnungen auf Flugmodi angekündigt

BONI:

Stockpile:

Man sagt ja „erschieße nicht den Boten“ – aber der Kurier ist definitiv zum Abschuss freigegeben. 2–4 Teams steigen zum Himmel, sammeln so viel Beute wie möglich und bringen sie zur Basis zurück. Wer auch immer am Ende die fetteste Beute gemacht hat, gewinnt. Aber nicht vergessen: Eure Rivalen können euer Versteck jederzeit plündern, so wie es sich für gute alte ehrliche Schwindler gehört.

Top Fun:

In der Top-Fun-Trilogie muss ein Team von Kampfjets ein Team von Läufern in Bodenfahrzeugen mit wertvoller Fracht eliminieren, bevor es sein Ziel erreicht. Wer drauf geht, der steht nicht wieder auf.

Air Force Zero:

Air Force Zero bedeutet, unter schwerem Beschuss am Himmel entlang zu rasen und den Zielort zu erreichen, koste es, was es wolle. Ein Team von Verteidigern muss das Flugzeug beschützen, die Angreifer versuchen, es herunterzuholen. Air Force Zero hat nur eine Chance, es zu schaffen. Die Angreifer und Verteidiger haben so viele, wie sie brauchen.

G-Einstufung Heiß:

Spieler treten in Flugzeugen gegeneinander an und sammeln 15 Flaggen an 10 verschiedenen Orten über dem südlichen San Andreas und Blaine County. In „G-Einstufung Kalt“ sind Waffen für alle Piloten deaktiviert – aber wenn ihr den Kampf etwas aufheizen wollt, ist „G-Einstufung Heiß“ etwas für euch, denn dort sind Waffen aktiviert. Wählt euren Spielstil in dieser klassischen GTA-Online-Versus-Mission und verdient dabei doppelte Belohnungen.

FREISCHALTUNGEN:

Die seltenen blauen und roten „Class of '98”-Shirts sind für begrenzte Zeit zurück – spielt einfach diese Woche GTA Online und erhaltet beide.

GTA Online – Rabatte für eine große Flugzeugsammlung

Ob ihr bereits stolzer Besitzer einer großen Flugzeugsammlung seid oder eure Flotte noch im Aufbau ist, die Rabatte der Woche auf Hangars und Flugzeuge machen euch bereit zum Abheben:

Hangars – 50 % Rabatt

Hangar-Renovierungen – 50 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 50 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 40 % Rabatt

Luftschiff – 40 % Rabatt

P-996 Lazer – 40 % Rabatt

Mammoth Hydra – 40 % Rabatt

RM-10 Bombushka – 40 % Rabatt

GTA Online – Rockstar Games belohnt zweistufige Verifizierung

Rockstar Games hat zudem in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass die zweistufige Verifizierung für euer Social-Club-Konto für eine zusätzliche Sicherheitsebene sorgt, um euer Konto vor ungewolltem Zugriff zu schützen.

Wenn ihr die zweistufige Verifizierung aktiviert habt, benötigt ihr euren Nicknamen oder eure E-Mail-Adresse, wenn ihr euch mit einem neuen Gerät anmeldet sowie euer Passwort und einen Verifizierungscode, der von einem Authentikator auf eurem Mobiltelefon, Tablet oder im Browser generiert wurde. Ein neuer Verifizierungscode wird benötigt, wenn ihr euch von einem unbekannten Gerät oder Ort einloggt.

Jeder, der die zweistufige Verifizierung in seinem Social-Club-Konto aktiviert (und jeder, der das bereits getan hat) erhält: