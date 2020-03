GTA Online – Dreifache Belohnungen für Motor Wars und mehr

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Diese Woche erwarten euch in GTA Online dreifache Belohnungen für Motor Wars, zahlreiche Rabatte, Belohnungen sowie ein neues Preisfahrzeug am Glücksrad. Mehr Details hierzu erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

GTA Online – dreifache GTA$ & RP für Motor Wars: 26. März – 1. April

Stürzt euch in Motor Wars nur mit einem Fallschirm und einer Pistole ins Schlachtgetümmel. Hier müssen Teams gegeneinander bestehen und in einem ständig schrumpfenden Gebiet ums Überleben kämpfen.

Ihr solltet trotz des ausbrechenden Chaos einen kühlen Kopf bwahren, um am Ende als letztes Team übrig zu bleiben und den ultimativen Preis abzuräumen – eine dreifache Auszahlung in barer Münze.

GTA Online – Der Übermacht Zion Classic

Als Preisfahrzeug vom 26. März bis zum 1. April habt ihr die Chancen das Fahrzeug Übermacht Zion Classic. Außerdem erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos. 80er-Jahre-Nostalgie ist ein verdammt guter Treibstoff und der Zion Classic von Übermacht läuft nur damit. Wollüstig in ein zügelloses Design gehüllt, steht der Zion Classic bis zum 1. April auch als Preisfahrzeug auf dem Podium des Diamond Casino.

Rabatte

Falls ihr eine bequeme und sichere Methode sucht, um schmutziges Geld zu waschen, gibt es nichts Besseres als eure hart verdiente Kohle für Immobilien und Fahrzeuge auszugeben. Zum Glück gibt es in dieser Woche eine Reihe von Angeboten – von Basen und ihren Modifizierungen bis hin zu einer Auswahl an Autos, Panzern und Jetpacks. Die vollständige Übersicht:

50 % Rabatt auf Basen

60% Rabatt auf Basis-Modifikationen

60 % Rabatt auf die spezialisierte Fahrzeugwerkstatt der Avenger

50 % Rabatt auf den TM-02 Khanjali, 50 % Rabatt auf den Mammoth Thruster und 50 % Rabatt auf den Dewbauchee Vagner

60 % Rabatt auf den Annis Elegy Retro Custom

Twitch-Prime-Boni & Vorteile

Zusätzlich zu einem Rabatt von 10 % auf die oben genannten Angebote können GTA-Online-Spieler, die ihr Twitch-Prime-Konto erfolgreich mit dem Rockstar Social Club verknüpfen, die Pixel Pete's-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos (über eine vollständige Rückerstattung nach dem Kauf) erwerben. Außerdem hat Rockstar Games 80 % Rabatt auf das Büro im Maze-Bank-West-Gebäude und den Nachtclub in Mission Row angekündigt. Hierfür müsst ihr euch auf Twitch Prime anmelden, um Zugriff auf zukünftige Vorteile erhalten zu können.