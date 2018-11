GTA Online – Halloween bringt einiges mit

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Halloween steht in GTA Online vor der Tür und bringt eine unheimliche Ansammlung von Bestien, Schlitzern und anderen entsetzlichen Gestalten mit. Mit Boni in sechs gruseligen Gegner-Modi und Rabatten auf wiederkehrende Halloween-Fahrzeuge gibt es genug, in das ihr euch verbeißen könnt. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

GTA Online – Schauriger Spaß

Über die Halloween Zeit könnt ihr in GTA Online schaurige Modi spielen. Dazu zählen folgende:

Slasher:

Der mit einer Schrotflinte bewaffnete Schlitzer ist hinter bis zu sieben Gejagten her, alle nur mit einer Taschenlampe ausgerüstet. Nach drei Minuten bekommen die Gejagten eigene Schrotflinten, um das Blatt zu wenden. Die Runde endet, wenn der Schlitzer oder alle Gejagten innerhalb des Zeitlimits getötet werden.

SlasherS:

Die Schlitzer müssen, bewaffnet mit Macheten und Schrotflinten, durch die Dunkelheit waten und die Gejagten verfolgen, die mit einem Wärmesichtgerät und einer Taschenlampe ausgestattet sind. Aber seid euch eurer Sache nicht zu sicher, denn die Rollen der Teams wechseln, bis eine Gruppe komplett ausgelöscht wurde.

Lost vs. Damned:

Lost vs. Damned lässt Engel und Teufel im ultimativen Kampf um die Seele antreten. Jedes Match wechselt alle 60 Sekunden zwischen Tag und Nacht, mit Vorteilen wie regenerierter Rüstung und Gesundheit sowie verbesserter Waffenauswahl je nach Zeit – tagsüber für die Engel und nachts für die Teufel.

Condemned:

Dieser alptraumhafte Modus markiert einen Spieler für den nahenden Tod: wenn die Zeit ausläuft, wird dieser zu Wurmfutter. Seine einzige Hoffnung ist, die schlechte Botschaft an jemand anderen weiter zu geben, und das geht nur, indem man ihn auf einen Kurztrip ins seichte Grab schickt. Wer zuletzt noch steht, gewinnt.

Come out to play:

Eine Gruppe von drei Läufern, die nur nach Hause wollen, und eine Gruppe von Jägern im Blutrausch. Die Läufer sind schwer bewaffnet, aber zu Fuß unterwegs, während die Jäger frei zielende Schrotflinten haben und auf ihren Motorrändern oder Quads bleiben müssen. Während die Jäger unendlich Leben haben, haben die Läufer nur ein einziges, aber ausreichend Waffen, um die Jäger nach Belieben auszuschalten.

Beast vs. Slasher:

Die Bestie ist zurück, und dieses Mal in Gesellschaft. Nur ein gepanzertes Team aus bis auf die Zähne bewaffneten Schlitzern kann darauf hoffen, sie zu stoppen. Die mit wilder Geschwindigkeit ausgestatten Bestien haben die Möglichkeit, über Gebäude zu springen und sich temporär unsichtbar zu machen und müssen alle Kontrollpunkte erreichen, während die Schlitzer sie aufzuhalten versuchen.

Doch es erwarten euch noch mehr Dinge. Exklusiv zu Halloween erhaltet ihr „Psycho-Swingers“-, „Zombie-Liberale im mittleren Westen“- & „Zwielichtklinge“-T-Shirts – zum kostenlosen Freischalten für alle Spieler, die sich bis zum 5. November einloggen.

Abgesehen davon gibt es noch Rabatte bis zum 5. Novemeber, wie ihr hier sehen könnt.