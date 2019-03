0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Rockstar Games hat angekündigt, was Spieler diese Woche in GTA Online erwartet. In dieser Woche könnt ihr euren Weg an die Spitze einer ferngesteuerten Horde mit doppelten Belohnungen in allen 15 RC-Bandito-Rennen erleben. Bevorzugt ihr einen etwas händischeren Ansatz? Dann schließt euch mit einem gleichgesinnten Verrückten zusammen und schießt euch auf den ersten Platz in Zielscheibenrennen. Bis zum 3. April bringt ihr dadurch ebenfalls doppelte GTA$ & RP ein.

GTA Online – Eine moralische Frage

Außerdem benötigt der zweifelsohne lupenreine Geschäftsmann Martin Madrazo Hilfe bei ein paar Dingen und ist bereit, gleich zweimal so viel an jemanden zu bezahlen, der sich nicht zu schade ist, seine Moral beiseitezulegen, um den Job zu erledigen. Habt ein Auge auf euer iFruit für Informationen zu diesen potenziellen Attentatsmissionen.

Und alle, die Lust auf etwas klassische GTA-Online-Action haben, die belohnt Angriff und Abwehr ebenfalls die ganze Woche über mit doppelten GTA$ & RP.

Diese Woche habt ihr die Gelegenheit ein paar authentisch aussehende gefälschte Didier-Sachs-T-Shirts in die Finger zu kriegen. Dazu müsst ihr zu einer beliebigen Zeit diese Woche GTA Online spielen, um diese hochqualitative Fälschung freizuschalten – eure Freunde werden den Unterschied nicht mal bemerken!

GTA Online – Rabatte auf Garagen mit 10 Stellplätzen & mehr

Fahrzeugsammler können ihre Sammlung diese Woche erweitern, mit 50 % Rabatt auf Garagen mit 10 Stellplätzen und ein paar klassischen Fahrzeugen dazu. Außerdem ist eine Unmenge an Fahrzeug-Modifikationen mit 40 % Rabatt erhältlich und die Miniaturbedrohung namens RC Bandito ist bei Southern San Andreas Super Autos im Angebot. Nachfolgend findet hier die volle Liste der bis zum 3. April erhältlichen Rabatte:

Garagen mit 10 Stellplätzen – 50 % Rabatt

RC Bandito – 30 % Rabatt

Dewbauchee JB 700 – 50 % Rabatt

Grotti Turismo Classic – 50 % Rabatt

Canis Freecrawler – 50 % Rabatt

Karin Kuruma (gepanzert) – 50 % Rabatt

Nagasaki Ultralight – 50 % Rabatt

Kampfhelikopter Nagasaki Buzzard – 50 % Rabatt

Motoren – 40 % Rabatt

Bremsen & Steuerung (Land- & Luftfahrzeuge) – 40 % Rabatt

Designs (Land- & Luftfahrzeuge) – 40 % Rabatt

Turbo – 40 % Rabatt

Lackierungen – 40 % Rabatt

RC-Bandito-Karosserien – 40 % Rabatt

Vertikale Sprünge (für RC Bandito & Arenafahrzeuge) – 40 % Rabatt

Einfache Rundkurse mit zwei Haarnadelkurven werden nie alt. Das Premiumrennen dieser Woche ist der Klassiker Kanal frontal, nur für Muscle-Cars. Wenn ihr euch gewappnet fühlt, wartet für einen Einsatz von 20.000 GTA$ ein Preisgeld von 100.000 GTA$ auf den Gewinner, der sich gegen sieben Konkurrenten durchsetzt. Der Zweitplatzierte erhält 30.000 GTA$ und der Drittplatzierte bekommt seinen Einsatz zurück. Haltet die nächsten Wochen die Augen nach weiteren wiederkehrenden klassischen Premiumrennen offen.