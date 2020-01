GTA Online – Sportwagen Överflöd Imorgon und Kontaktmissionen

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Diese Woche hat Legendary Motorsport einen neuen Sportwagen im Schaufenster: den Överflöd Imorgon. Der Imorgon das elektrische Vollblut, von dem ihr nie zu träumen gewagt habt. Jetzt könnt ihr endlich ein revolutionäres Chrom-Molybdän-Stahl-Wunder fahren. Außerdem ist die Maze-Bank-Arena mit abstrakten Gebilden aus heißem, verbogenem Metall übersät. Die gute Nachricht ist, dass Spieler in der gesamten Arena-War-Serie doppelte Belohnungen verdienen. Darunter auch in actionreichen Modi wie Carnage, Flag War, Hot Bomb und Bomb Ball. Doppelte GTA$ & RP gibt es diese Woche zudem in Resurrection und in allen Kontaktmissionen. Weiterhin könnt ihr euer Glück am Glücksrad in der Lobby des Diamond Casino versuchen. Dabei könnt ihr den getunten Sportwagen Obey 8F Drafter als Hauptpreis gewinnen. Alle Details zum Överflöd Imorgen, Boni in Arena War, Kontaktmissionen und Resurrection sowie die Rabatte der Woche findet ihr weiter unten.

GTA Online – Överflod Imorgon

Schon mal ein E-Auto in Erwägung gezogen? Natürlich nicht. Die korrekte Entsorgung eurer eCola-Dose ist ja schon zu viel Aufwand. Zum Glück ist der Imorgon das elektrische Vollblut, von dem ihr nie zu träumen gewagt habt. Jetzt könnt ihr endlich ein revolutionäres Chrom-Molybdän-Stahl-Wunder fahren und jedem erzählen, es ginge euch nur um die Umwelt. Der Kauf eines spektakulären Sportwagens ist ja wohl das Mindeste, was ihr tun könnt. Der Överflöd Imorgon – jetzt erhältlich bei Legendary Motorsport.

Doppelte Belohnungen



Die Maze-Bank-Arena ist mit abstrakten Gebilden aus heißem, verbogenem Metall übersät. Ihr lasst die Motoren eures hochgezüchteten Fahrzeugs aufheulen und der Geruch von Benzin versengt eure Nase. Die gute Nachricht ist, dass Spieler in der gesamten Arena-War-Serie doppelte Belohnungen verdienen, darunter auch in actionreichen Modi wie Carnage, Flag War, Hot Bomb und Bomb Ball. Die schlechte Nachricht: Eure Nase ist möglicherweise unwiderruflich geschädigt.

Außerdem erhalten alle Spieler doppelte GTA$ & RP für Resurrection, den Gegner-Modus, in dem ihr gefallene Teammitglieder wiederbeleben könnt, indem ihr einen Gegner tötet. Das bedeutet auch, dass ihr nur gewinnen könnt, indem ihr das andere Team eliminiert und die Gegner erledigt, bevor sie sich in die Welt der Lebenden zurückkämpfen können.

Darüber hinaus gibt es in dieser Woche doppelte Auszahlungen für alle Kontaktmissionen. Startet sie über die Textnachrichten auf eurem iFruit oder die Jobs-Seite im Online-Menü.

Neues Preisfahrzeug: Getunter Obey 8F Drafter

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, um am Glücksrad zu drehen und GTA$, RP, Kleidung und mehr zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche ist der getunte Sportwagen Obey 8F Drafter im barocken Val-de-Grâce-Design. Damit zieht ihr garantiert alle Blicke auf euch, wenn ihr mit dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet donnert.

GTA Online – Rabatte und Twitch-Prime-Vorteilen

Im Rahmen des Updates „The Diamond Casino Heist“ erhalten alle Spieler, die die angesehene Statue „Gelber Hund mit Halskrause“ besitzen, vorzeitigen Zugriff auf Artikel der angesagtesten und schillerndsten neuen Marke: zwei „Gelber Hund mit Halskrause“ -T-Shirts, eine Halskette und ein Paar Slipper-Sneaker.

Die Schlüssel für ein erfolgreiches Unternehmen sind vernünftige Kostenplanung und Buchführung. Ob euer Unternehmen „legal“ ist oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Spart Geld da, wo es drauf ankommt, indem ihr die unzähligen Rabatte nutzt, die es in dieser Woche in GTA Online gibt:

Obey 8F Drafter (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Terrorbyte-Verbesserungen – 40 % Rabatt

Renovierungen der mobilen Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Avenger-Renovierungen – 40 % Rabatt

Basis-Verbesserungen (außer Orbitalkanone) – 40 % Rabatt

Büro-Renovierungen – 40 % Rabatt

Firmengaragen, -Erweiterungen & -Renovierungen – 40 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser, -Erweiterungen & -Renovierungen – 40 % Rabatt

Biker-Unternehmen – 40 % Rabatt

MC-Clubhaus-Renovierungen – 40 % Rabatt

Motorrad-Tuningwerkstatt fürs MC-Clubhaus – 40 % Rabatt

Bunker-Renovierungen & -Erweiterungen – 40 % Rabatt

Nachtclub-Renovierungen – 40 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 40 % Rabatt

Hangar-Renovierungen & -Erweiterungen – 40 % Rabatt

Zusätzlich zu einem Extra-Rabatt von 10 % auf alle oben genannten Rabatte, erhalten Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Konto mit dem Rockstar Social Club verknüpfen, Pixel-Pete's-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos (über eine Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf). Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.