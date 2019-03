0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

WB Games und Niantic haben erste Details zum Gameplay von Harry Potter: Wizards Unite veröffentlicht. Es handelt sich um einen neuen Mobile-Titel mit Augmented Reality (AR).



Harry Potter: Wizards Unite – Erste Details zum Gameplay enthüllt

In Harry Potter: Wizards Unite beginnen die Spieler ihre Reise als neuer Rekrut der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts. Sie haben die Aufgabe eine große Gefahr abzuwenden, die der Welt der Zauberei gegenübersteht. Hexen und Zauberer auf der ganzen Welt müssen zusammenkommen und Zauber wirken. Nur so können sie Artefakte, Wesen, Personen und selbst Erinnerungen an ihren angestammten Ort zurückbringen. Zuvor hat man sie durch Magie gefangen – um so die Zauberei vor den Augen der Muggles zu verbergen.

Während die Spieler durch die Welt reisen, entdecken sie Gasthäuser, die ihre Zauberkraft auffüllen, magische Zutaten für das Brauen besonderer Tränke, Portschlüssel, die AR-Portale zu bekannten Orten aus der Welt der Zauberei öffnen und vieles mehr.

Eure Fertigkeiten im Kampf werden geprüft, wenn ihr als Hexen und Zauberer Orte der echten Welt besuchen müsst, die Festungen genannt werden – Schlüsselbereiche, in denen Zauberei-Herausforderungen stattfinden. In diesen Mehrspieler-Gefechten in Echtzeit gegen gefährliche Feinde sind die Spieler dazu aufgefordert, sich mit anderen Hexen und Zauberern zu verbünden, um hochstufige Bedrohungen zu überwinden und seltene, magische Belohnungen freizuschalten.

Harry Potter: Wizards Unite erscheint 2019 für iOS- und Android-Geräte. Die Vorab-Registrierung ist ab sofort auf Google Play möglich.