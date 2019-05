0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die Magie ist allgegenwärtig im neuen Video zu Harry Potter: Wizards Unite von WB Games und Niantic. Das durch die Wizarding World inspirierte Mobile-Game mit Augmented Reality (AR) erscheint demnächst.

Harry Potter: Wizards Unite – Neues Video veröffentlicht

Nach früheren Sichtungen von reiterlosen Nimbus 2000, die durch Australien rasten, und eines verwirrten Nifflers, der in einer Spielhalle goldene Münzen hortete, dokumentiert das aktuelle Video neue, bisher unter Verschluss gehaltene Vorfälle von magischen Aktivitäten, die immer häufiger in der Muggelwelt auftauchen.

In Harry Potter: Wizards Unite droht jeder Vorfall, die Wizarding World zu enthüllen. Spieler müssen als neue Rekruten der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts an der Lösung des Geheimnisses dieses Desasters arbeiten. Die Spieler können Viertel und Städte der realen Welt erforschen. Dabei können sie geheimnisvolle Artefakte entdecken und Zaubersprüche kennenlernen. Sie begegnen auf ihrem Abenteuer phantastischen Tierwesen und berühmte Charakteren.

Harry Potter: Wizards Unite wird in Zusammenarbeit mit WB Games San Francisco und Niantic, Inc. veröffentlicht und entwickelt und ist Teil von Portkey Games, einem Spielelabel, unter dem Videospiel- und Mobile-Erlebnisse veröffentlicht werden, die auf der Magie und den Abenteuern von J.K. Rowlings Wizarding World basieren und den Spieler in den Mittelpunkt seines eigenen Abenteuers stellen.

Spieler können sich für das Mobile-Game auf Google Play oder im Galaxy Store für Android-Geräte vorab registrieren, um unter den ersten Spielern zu sein, die die Magie von Harry Potter™: Wizards Unite erleben können.