Der Publisher Rising Star Games hat in Zusammenarbeit mit Natsume Inc. eine Fülle zusätzlicher Inhalte für Harvest Moon: Light of Hope Complete Special Edition veröffentlicht. Begleitend zur neuen Verpackung sind Vorbestellungen für den Titel bei Einzelhändlern weltweit erhältlich.

Harvest Moon: Licht der Hoffnung – Inhalte der Complete Special Edition

Die Harvest Moon: Licht der Hoffnung Complete Special Edition enthält: Dekorations- und Tool-Upgrade-Pakete, neues Zeichenpaket und neue Charakterepisoden.

Dieses Paket (mit einem DLC-Wert von über 15 EUR) ist als physische Konsolenversion erhältlich und ist ab dem 25. Oktober 2019 im Fachhandel für Nintendo Switch und PlayStation 4 verfügbar.

In Harvest Moon: Light of Hope beginnen die Spieler die Geschichte auf der Suche nach einem Neuanfang und einer neuen Umgebung. Während ihrer Reise wird ihr Schiff von einem Sturm getroffen und geht unter. Während sie in eine kleine Hafenstadt treiben, die jetzt vom Sturm verwüstet ist, ist es Aufgabe des Spielers, beim Wiederaufbau der Stadt und beim Retten des Leuchtturms zu helfen … aber es wird nicht einfach! Trotzdem können die Spieler neue Freunde finden, eine Familie gründen, den Leuchtturm wiederbeleben und die Stadt retten.