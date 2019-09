Harvest Moon Mad Dash – Erscheinungstermin steht nun fest

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der Videospielehersteller Rising Star Games hat die Partnerschaft mit Koch Media bekannt gegeben. Gemeinsam werden sie einen weiteren großartigen Harvest Moon-Titel in Europa vertreiben. Beide Partner haben bekannt gegeben, dass Harvest Moon: Mad Dash am 15. November 2019 auf Nintendo Switch und PlayStation 4 in ganz Europa erscheint.

„Nachdem wir die Begeisterung gesehen hatten, die Harvest Moon: Mad Dash auf der E3 ausgelöst hat, wussten wir, dass nur eine Box-Version möglich ist“, sagt Brjann Sigurgeirsson, CEO von Rising Star Games. „Das rasante Farm-Gameplay des Spiels ist einfach unwiderstehlich. Ich bin überzeugt, dass langjährige Fans und neue Spieler gleichermaßen begeistert sein werden, wenn wir Mad Dash in diesem Herbst veröffentlichen. “

Geht alleine oder nimmt ein paar Freunde mit. Erntet, fischt, melkt und mehr, während ihr die Befehle erfüllt, um jedes Level zu beenden. Die Dinge mögen einfach anfangen, aber ihr werdet den Strand, die Farm und sogar die Unterwelt treffen, während ihr das Spiel durchspielt! Habt ihr jemals versucht, Getreide anzubauen, das auf das geschmolzene Lava fällt?! Das und andere Hindernisse warten auf euch, während ihr mit euren Freunden versucht, alle Level zu räumen, um den kaputten Leuchtturm wiederherzustellen!

Key Features: